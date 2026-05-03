قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أخطأ معتمد جمال؟ .. محمد عبد الجليل يكشف ما حدث في قمة الزمالك والأهلي
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
لإنقاذ طفل.. الرعاية الصحية تُجري جراحة قيمتها 250 ألف جنيه مجانا في بورسعيد
آخر تحديث لسعر الدولار.. العُملة الخضراء تسجّل 53.5 جنيه في أول تعاملات بعد الإجازة
استشاري طب نفسي: غياب الأب في سنوات التكوين الأولى يُؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الطفل | فيديو
غارات إسرائيلية دمّرت ديرًا في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين
حريق ضخم يلتهم محل بويات بالدقهلية .. وإصابة 3 أشخاص باختناق
الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة اليوم على السواحل الشمالية.. وعاصفة رعدية في الأفق
ترامب يُهاجم حلفاءه الأوروبيين: الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا
«ديميترييف» يُحذّر: العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ
في ذكرى ميلاد الراحلة ميرنا المهندس .. نجمة رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى في قلوب مُحبيها
الدواء للروح .. يسرا المسعودي تكشف تفاصيل أول خروج لها بعد العملية الجراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة مسئول مركز تجميل في التسبب بوفاة عروس حلوان .. اليوم

الضحية
الضحية
مصطفي رجب

تستكمل محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مسؤول مركز تجميل بالمهندسين، بتهمة الإهمال الطبي، الذي أسفر عن مصرع فتاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عروس حلوان".


 تفاصيل القضية 

 

كشف شقيق المجني عليها عن وفاة شقيقتها قبل زفافها بـ أيام نتيجة لما تعرضت له من حقن في أحد مراكز التجميل في منطقة المهندسين بمادة حقن غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، حيث أكد على أن شقيقته الضحية توجهت قبل زفافها بأيام إلى مركز التجميل الذى حدث فيه الواقعة استعدادا لعرسها، مضيفا أن عملية الحقن التي تعرضت له شقيقته تمت بمنتهى العشوائية ودون إجراء تحاليل لها وفى أماكن غير المحددة للحقن.


كما أن شقيقته فور حقنها بهذه المواد الغير صالحة سقطت على الأرض وتوقف قلبها لمدة 5 دقائق، مضيفا أن القائمين على المركز بدلا من أن يقوموا بنقلها إلى المستشفى في الحال لإسعافها، تلكعوا وتباطؤا في نقلها خوفا من المسائلة القانونية، لافتا إلى أنهم حاولوا إسعافها وإفاقتها إلا أن جميع محاولتهم باءت بالفشل، وأن بسبب تأخرهم في نقل شقيقته إلى المستشفى أثر توقف عضلة القلب على وظائف المخ، ما كان له أثره في دخولها إلى غيبوبة، ظلت فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة لما تعرضت له من تدهور حالتها الصحية بسبب حقنها بتلك المواد الغير صالحة ومنتهية الصالحية.

محكمة شمال الجيزة محاكمة مسؤول مركز تجميل بالمهندسين الإهمال الطبي عروس حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

عواصف

الأرصاد تحذر : انخفاض حاد في الحرارة غدا .. وعواصف ترابية مرتقبة

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد