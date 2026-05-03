قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وائل جسار ينعي أمير الغناء العربي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ضربة محتملة للأهلي قبل مواجهة إنبي.. تريزيجيه بين رغبة المشاركة وتحفظات الجهاز الطبي
قبل وفاته.. هاني شاكر كشف عن خليفته لنقابة الموسيقيين
سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل هاني شاكر
غرامات بالملايين.. عقوبات صارمة على رحلات الحج غير القانونية
سبب وفاة هاني شاكر.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل المستشفى في فرنسا
نادي الزمالك ينعى الفنان الكبير هاني شاكر
حلم البريميرليج.. تعليق قوي من أرتيتا بعد الفوز على فولهام
أحمد الطيب ناعيا هاني شاكر: راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يحذر من خطورة خطوط المحمول غير المسجلة وتزايد النصب الإلكتروني

وكيل اتصالات النواب
وكيل اتصالات النواب
حسن رضوان

حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استمرار انتشار خطوط الموبايل غير المسجلة، وما ترتب عليها من زيادة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد النائب محمود حسين طاهر في بيان له.  أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية في تنفيذ عمليات الاحتيال.

 ملف توطين صناعة الهاتف المحمول

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم 4 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، إلى جانب ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.

وأوضح أن المناقشات شهدت عرض عدد من البيانات والإحصاءات الرسمية، التي كشفت عن تزايد البلاغات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير موثقة أو مجهولة المصدر.

وأضاف أن بعض الدراسات والتقارير التي تم استعراضها داخل اللجنة أشارت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم عبر أرقام غير مسجلة، وهو ما يفرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين.

وأكد أن اللجنة ناقشت أيضاً آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات، ورفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط في أنشطة غير قانونية، مع دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.

وتطرق الاجتماع إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض ما تحقق من تقدم في هذا القطاع، وعدد المصانع العاملة في مصر، ونسب المكون المحلي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية للصناعة.

كما ناقشت اللجنة ملف الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي وأسعار المستهلك، في إطار محاولة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضبط السوق.

وأشار النائب إلى أن الاجتماعات تناولت أيضاً سبل مواجهة الشكاوى المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة، والعمل على وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من الإزعاج الذي يتعرض له المواطنون عبر شبكات الاتصالات.

واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، وتعزيز حماية المستخدمين، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا.

النصب الإلكتروني اتصالات النواب خطوط المحمول النائب محمود حسين طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

الهيئة العُليا لحزب الوفد تقر تشكيل اللجان الإقليمية بالانتخاب

الفنان الكبير هاني شاكر

فقدنا قامة فنية خالدة.. ناجى الشهابى ينعى أمير الغناء العربي هاني شاكر

وكيل اتصالات النواب

برلماني يحذر من خطورة خطوط المحمول غير المسجلة وتزايد النصب الإلكتروني

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد