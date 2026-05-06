شغب وفوضى في مدرسة بحدائق أكتوبر.. والأهالي: ولادنا في خطر

ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو يكشف عن حدوث شغب في مدرسة التيسير بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة وأظهر حالة قيام أحد الطلاب بأفعال شغب أثارت الرعب بين الطلاب.

وقال ناشر الفيديو المتداول ، مدرسه التيسير حدائق اكتوبر ولادنا فى خطر من طالب بالصف الثاني الاعدادي و “ولادنا فى خطر”

وعلم موقع صدى البلد أن الطالب المتسبب في أحداث الشغب التي ظهرت في الفيديو مفصولا من المدرسة و تسلل إلى الداخل بالقفز من أعلى السور، وبدأ في إثارة الشغب وإحداث حالة من الهرج بين الطلاب.

ومن جانبه حاول مسئول أمن المدرسة التصدي للطالب المشاغب والتعامل معه لإخراجه، إلا أنه رفض الخروج، مما أدى إلى تصاعد الموقف داخل فناء المدرسة جيث تجمع الطلاب وهم يصرخون في حالة رغب من شغب الطالب.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح تحقيق في الواقعة ، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الطالب المتسبب ، مع التشديد على أنه لن يتم التهاون في تطبيق اللوائح والقوانين لضمان سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية

ومن جانبهم .. نشر أولياء امور طلاب مدرسة التيسير استغاثة عاجلة عبر فيس بوك بشأن ما يحدث داخل مدرسة التيسير – حدائق أكتوبر، والذي وصل - على حد قولهم - إلى مستوى غير مقبول من الإهمال والفوضى، بما يؤثر سلبًا على الطلاب نفسيًا وتعليميًا ويهدد سلامتهم.

حيث قال أولياء الأمور : لقد تكررت بشكل ملحوظ الوقائع التالية داخل المدرسة:

  • انتشار الفوضى وغياب الانضباط داخل الفصول وفي ساحة المدرسة.
  • حدوث مشاجرات متكررة بين الطلاب دون تدخل حاسم أو رقابة كافية من الإدارة أو المشرفين.
  • انعدام الشعور بالأمان داخل المدرسة، مما يعرض الطلاب للخطر.
  • تدني مستوى العملية التعليمية وعدم الاهتمام بشرح المناهج بالشكل المطلوب.
  • غياب المتابعة الجادة من إدارة المدرسة وعدم اتخاذ إجراءات رادعة لتحسين الوضع.

وشدد أولياء الأمور على أنه توجد وقائع موثقة (فيديوهات/شهادات) تؤكد ما سبق، ويمكن تقديمها عند الطلب ، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في هذه الشكوى ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المسؤولين عن هذا الإهمال.، والعمل على إعادة الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

