احداث شغب وعنف في ليبيا بسبب ركلة جزاء

شهدت العاصمة الليبية طرابلس امس احداث شغب واضطرابات بسبب مباراة كرة قدم جمعت بين الاتحاد ضد السويحلي ضمن منافسات الدوري الليبي

وبحسب تقارير إعلامية فإن مشجعين غاضبين أشعلوا النار في أجزاء من مبنى تابع لحكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على قرارات الحكم في المباراة.

وبدأت تلك الاحداث بخروج مشجعي الاتحاد الي الشوارع غضبا بسبب قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم خلال مواجهته أمام السويحلي

وأكدت الصحافه الليبيه إن المباراة توقفت فى الدقيقة 87 بعد احتجاجات حادة من لاعبي الاتحاد على القرارات التحكيمية حيث قامت الجماهير عقب ذلك باقتحام الملعب.