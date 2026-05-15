هدافو مصر في البريميرليج.. قائمة تاريخية يتربع عليها محمد صلاح

منتصر الرفاعي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي مصر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسيرة استثنائية مع ليفربول جعلته أحد أبرز الهدافين في تاريخ البريميرليج متفوقا بفارق كبير على باقي اللاعبين المصريين الذين مروا على المسابقة.

هدف جديد يعيد بريق عمر مرموش 

واستعاد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة خلال اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 على ملعب الاتحاد ليواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

معادلة رقم عمرو زكي في البريميرليج

ونجح مرموش في معادلة رقم عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق ضمن قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في المسابقة.

وخاض مرموش 36 مباراة في البريميرليج منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ليصل إلى الهدف العاشر ويعادل رقم "البلدوزر" الذي سجل العدد نفسه في 35 مباراة.

ترتيب الهدافين المصريين في تاريخ الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح القائمة التاريخية برصيد 193 هدفا يليه أحمد حسام ميدو بـ22 هدفا ثم عمرو زكي وعمر مرموش بـ10 أهداف لكل منهما، بينما يأتي محمود تريزيجيه في المركز الخامس بـ8 أهداف، وأحمد المحمدي في المركز السادس بـ6 أهداف.

إشادة جوارديولا بنجم السيتي

وأشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء مرموش، مؤكدًا أنه لاعب يعتمد عليه في اللحظات المهمة، ويقدم الإضافة الهجومية باستمرار.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: مرموش دائمًا يمنحك الثقة، فهو يمتلك روحا قتالية وأخلاقيات عالية إضافة إلى قدرته المستمرة على تسجيل الأهداف.

استعدادات دولية وطموح عالمي

ويستعد عمر مرموش للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 حيث أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في نسخة تاريخية تُقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

