محافظ القاهرة يحتفل بعيد الأضحى مع المواطنين على كورنيش النيل

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، المواطنين احتفالهم بعيد الأضحى المبارك بمشى أهل مصر بكورنيش النيل وسط اقبال كثيف من المواطنين .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات لاستقبال المواطنين رافقه خلالها م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عمر الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود .أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية بالحدائق وصيانة المسطحات الخضراء ، وشبكة وأعمدة الإنارة ، والطرق والممرات والأسوار ، وصيانة دورات المياه ، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق .

كما وجه محافظ القاهرة باستمرار توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .