روتانا تطرح أحدث أغنيات العراقية سارة سلمان بعنوان "مع كل الأسف"

طرحت روتانا أغنية جديدة للمطربة العراقية سارة سلمان بعنوان مع كل الأسف من الحان نبيل الاديب وكلمات محمد الواصف وتوزيع حيدر گيتارا واشراف عام سعيد امام .

تقدّم سارة سلمان في أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية قصة مليئة بالوجع والحنين، تتحدث فيها عن صراع صعب بين التمسك بالذكريات ومحاولة النسيان، والأغنية تعبّر عن جرحٍ لم يلتئم بعد، وعن علاقة تركت أثراً عميقاً ما زال يطاردها رغم محاولاتها للمضيّ قدماً، وبين الألم والقوة، تصل سارة في النهاية إلى لحظة سلام داخلي، تقرر فيها أن تبدأ من جديد وتترك الماضي خلفها، بإحساس صادق وأداء عاطفي يحمل روح الأغنية العراقية الحديثة.



يذكر أن سارة سلمان مطربة وفنانة عراقية من جنوب العراق، تعود أصولها إلى محافظتي البصرة والعمارة، وبدأت موهبتها الغنائية بالظهور منذ سن السابعة، وواصلت صقل تجربتها من خلال الدراسة في معهد الفنون الجميلة والمشاركة في الحفلات والمناسبات الفنية، شكّلت أغنيتها «لا أبالي» نقطة تحول في مسيرتها بعد تحقيقها انتشاراً واسعاً، وقدّمت بعدها أعمالاً لاقت تفاعلاً جماهيرياً مثل «ممكن ترد»، «إني مشكلتي»، «أقف لحظة» و«شو راجع»، إلى جانب دويتو «الصندوق الأسود» مع الفنان فهد نوري، وأغنية لا تخسرني، ووقّعت سارة مؤخرا عقد إنتاج مع روتانا، وتواصل حالياً العمل على مشاريع غنائية جديدة.