قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشار الفيديو.. ضبط سيارة نصف نقل محملة بدواجن نافقة بالشرقية
الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار
أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل
مفتي الجمهورية من ماليزيا: تمكين الشباب ضرورة حضارية واستثمار في الحاضر والمستقبل
منعش ولذيذ ومرطب في الحر …عصير بطيخ بالليمون والنعناع
تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة
الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم
وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي
خطيب المسجد النبوي: متابعة السيرة النبوية سبب للهداية والفلاح والسعادة فى الدارين
قرارات رئاسية لدعم المواطن.. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور الإسعاف ويوجّه برفع كفاءة الرعاية الصحية
مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: جنوب لبنان ساحة صراع إقليمي.. وإسرائيل قد تصعّد لإفشال أي اتفاق أمريكي إيراني

جنوب لبنان
جنوب لبنان
رحمة سمير

أوضح محمد عبد الله، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من بيروت علي إكسترا نيوز، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يتزامن مع الأحاديث المتزايدة بشأن تفاهمات أو اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى التأثير على مسار هذه المفاوضات من خلال تكثيف عملياتها العسكرية في الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت خلال الساعات الأخيرة مناطق في جنوب لبنان والبقاع، في مؤشر على وجود نية لتوسيع دائرة الضغط العسكري.

هل الحرب على حزب الله أم على الدولة اللبنانية؟

وأشار المحلل السياسي إلى أن المواجهة القائمة تحمل أكثر من بعد، فهي من جهة صراع بين إسرائيل و«حزب الله»، ومن جهة أخرى تمس الدولة اللبنانية بشكل مباشر نتيجة التداعيات الأمنية والسياسية والعسكرية التي تطال الأراضي اللبنانية ومؤسساتها.

وأكد أن استمرار العمليات العسكرية يضع لبنان أمام تحديات كبيرة تتعلق بالسيادة والاستقرار الداخلي.

الجنوب اللبناني ساحة لاختبار التوازنات الإقليمية

ورأى عبد الله أن الجنوب اللبناني أصبح ساحة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين أطراف إقليمية ودولية، موضحًا أن ما يجري على الأرض يرتبط بشكل وثيق بالملف الإيراني وبالمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي والعلاقات بين طهران وواشنطن.

وأضاف أن لبنان كثيرًا ما كان يتأثر بنتائج الصراعات والتفاهمات الإقليمية، وهو ما يتكرر في المرحلة الحالية.

مخاوف من تصعيد إسرائيلي لإفشال التفاهمات

وحذر من إمكانية لجوء إسرائيل إلى عمليات نوعية أو تصعيد عسكري أكبر خلال الفترة المقبلة، بهدف التأثير على أي مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن هناك مخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال أو ضربات واسعة قد تستدرج ردود فعل من «حزب الله»، بما يؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة مجددًا.

المفاوضات مستمرة والرهان على الدور الأمريكي

وأكد أن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وترتيبات الجنوب اللبناني ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني يتمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة ووقف العمليات العسكرية.

وأضاف أن الرهان حاليًا يتركز على قدرة الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط على إسرائيل لدفعها نحو الالتزام بأي تفاهمات أو ترتيبات أمنية يتم التوصل إليها.

الجيش اللبناني في صلب الترتيبات الأمنية

وأشار عبد الله إلى أن جزءًا من النقاشات الجارية يتعلق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليتولى مسؤولية ضبط المناطق الحدودية التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية مستقبلًا.

وأوضح أن نجاح أي ترتيبات أمنية يتوقف على قدرة الجيش اللبناني على فرض الاستقرار ومنع عودة التوتر إلى المناطق الحدودية.

هل تحسم الأرض أم السياسة مستقبل الصراع؟

واعتبر المحلل السياسي أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض، بينما يحاول الجانب اللبناني الدفع نحو حلول سياسية تستند إلى القرارات الدولية والحدود المعترف بها.

وأكد أن مستقبل المشهد سيعتمد على نتائج المفاوضات الجارية ومدى قدرة الأطراف الدولية على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

زووم لبنان وإسرائيل اتفاق أمريكي إيراني جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: تعاون بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

بالصور

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد