سامسونج تؤكد أن بقعة الشاشة الحمراء في Galaxy S26 Ultra خطأ برمي وليس احتراقاً

أكدت شركة سامسونج (Samsung) رسمياً أن مشكلة البقعة الحمراء التي ظهرت في شاشات هواتف "جالاكسي إس 26 أولترا" (Galaxy S26 Ultra) تعود إلى خلل برمي مؤقت في واجهة التشغيل، نافية أن تكون العيوب مرتبطة باحتراق الشاشة الدائم أو مشاكل عتادية في لوحة OLED.

تفاصيل ظهور البقعة الحمراء في شاشات OLED

وبحسب ما ذكره موقع "سام موبايل" (SamMobile) المتخصص في متابعة أخبار الشركة الكورية، رصد العديد من مستخدمي هاتف Galaxy S26 Ultra الرائد ظهور بقعة حمراء غريبة (Red stain) على الشاشة عند خفض مستويات السطوع في بيئات الإضاءة المظلمة.

وأثارت هذه المشكلة مخاوف واسعة بين المشترين من احتمالية تعرض لوحات OLED المتطورة لخلل في التصنيع أو مشكلة الاحتراق الداخلي (Burn-in) الدائمة التي تصيب خلايا العرض بمرور الوقت.

وذكر الموقع في تقريره أن الفحوصات الفنية البرمجية التي أجرتها فرق التطوير التابعة لسامسونج أثبتت عدم وجود أي عيب في العتاد الفيزيائي لشاشات جالاكسي إس 26 أولترا. وأوضحت البيانات أن البقعة تظهر نتيجة خطأ في طريقة معالجة خوارزميات النظام للألوان الرمادية والداكنة عند تفعيل وضع الحماية المريح للعين بالتزامن مع السطوع المنخفض، مما يتسبب في عدم توازن توزيع الإضاءة عبر البكسلات بشكل مؤقت.

وعود بإطلاق تحديث برمي عاجل لإصلاح الخلل

وأعلنت سامسونج في بيان رسمي أنها تعمل حالياً على تطوير تحديث برمي عاجل (Software update) لحل هذه المشكلة بشكل نهائي لجميع الهواتف المتأثرة.

وأشارت الشركة إلى أن الإصلاح البرمجي سيتم دمجه ضمن حزمة التحديثات الأمنية أو التحسينات القادمة لواجهة المستخدم، مما سيعيد ضبط خوارزميات العرض والتحكم في إضاءة بكسلات لوحة OLED المتطورة لإنهاء ظهور اللون الأحمر تماماً.

ونصحت الشركة الكورية المستخدمين الذين يواجهون هذه البقعة الحمراء في الوقت الحالي باتباع بعض الخطوات المؤقتة لتقليل ظهورها لحين إطلاق التحديث الرسمي؛ وتتضمن هذه الإجراءات إيقاف تفعيل ميزة السطوع التلقائي المتكيف، ورفع مستوى إضاءة الشاشة يدوياً فوق نسبة 30%، بالإضافة إلى إلغاء تفعيل وضع تدفئة الألوان أو ميزة حماية العين (Eye Comfort Shield) في الأجواء المظلمة.

موقف الضمان الفني واستبدال الأجهزة المتأثرة

ونقل الموقع عن ممثلي الدعم الفني لسامسونج تأكيدهم على أن هذه المشكلة البرمجية لا تستدعي استبدال الشاشة أو الجهاز في مراكز الصيانة، نظراً لأن العتاد الداخلي سليم تماماً ولا يعاني من تلف في الخلايا. وأكدت الشركة أن التحديث القادم سيتكفل بالحل الكامل فور صدوره هوائياً للمستخدمين، مع استمرار سريان الضمان الرسمي لكافة الهواتف ضد أي عيوب مصنعية أخرى قد تظهر مستقبلاً.

ولم تحدد سامسونج في تقريرها موعداً دقيقاً باليوم لإرسال هذا التحديث البرمجي لكافة طرازات جالاكسي إس 26 أولترا حول العالم، وسط توقعات من الخبراء الفنيين للموقع بأن يبدأ تدفق التحديث الهوائي (OTA) للمستخدمين في غضون الأسبوعين المقبلين بشكل تدريجي ليشمل كافة الأسواق العالمية التي يتوفر بها الهاتف الرائد.