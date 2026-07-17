سر جديد من سامسونج.. شاشة أنحف من ثلث شعرة وأكثر صلابة بـ20 مرة

وضعت شركة سامسونج، رقما كبيرا في مقدمة حملتها الترويجية لشاشتها القابلة للطي الجديدة، إذ تؤكد أن فيلم سبيكة التيتانيوم المستخدم داخل بنية Flex Titanium يوفر صلابة ميكانيكية أعلى بـ20 مرة مقارنة بالفيلم البوليمري الذي يحل محله. ورغم أن هذا الرقم يبدو وكأنه وعد بمتانة استثنائية، فإنه لا يمثل حكما مباشرا على متانة الجهاز بالكامل.

سامسونج تروج لـ"Flex Titanium": ماذا يعني رقم 20×؟

فالمقارنة تتعلق بطبقة دعم رقيقة تقع أسفل لوحة OLED، ولم تنشر سامسونج أي بيانات تشير إلى تحسن بمقدار 20 ضعفا في عمر الجهاز أو مقاومة السقوط أو عمق التجعد أو عدد مرات الطي أو سهولة الإصلاح.

ووفقا للشركة، يجمع تصميم Flex Titanium بين فيلم من سبيكة التيتانيوم ولوحة تيتانيوم ذات نمط دقيق، بهدف إنتاج شاشة أنحف مع دعم أكثر صلابة وتقليل ظهور التجعد، وحتى الآن، تستند هذه الادعاءات إلى خصائص المواد المستخدمة ووصف البنية الهندسية، وليس إلى نتائج اختبارات شاملة للجهاز النهائي.

ماذا يغطي ادعاء "20 مرة"؟

تتكون بنية Flex Titanium من عنصرين رئيسيين مصنوعين من التيتانيوم، يؤدي كل منهما وظيفة مختلفة:

- فيلم سبيكة التيتانيوم: يقع مباشرة أسفل شاشة OLED، وتقول سامسونج إنه صنع بتقنية درفلة دقيقة تجعله بسماكة تعادل نحو ثلث سماكة شعرة الإنسان، مع صلابة ميكانيكية تزيد 20 مرة على الفيلم البوليمري التقليدي.



- لوحة التيتانيوم: تدعم وحدة الشاشة من الأسفل، وتحتوي على ثقوب دقيقة في منطقة الطي للحفاظ على المرونة، فيما تهدف طريقة تصنيع جديدة إلى إزالة الفجوات الهوائية بين المادة اللاصقة واللوحة.

بنية Flex Titanium

وتشير الصلابة الميكانيكية إلى مقاومة المادة للتشوه تحت الضغط، ما قد يساعد الشاشة على الاحتفاظ بشكل أكثر استقرارا عند فتح الهاتف، وربما يسمح باستخدام طبقة أرق دون التضحية بالدعم.

ولكن هذا الرقم لا يصف متانة الشاشة كاملة ولا يوضح أداءها بعد آلاف عمليات الطي أو الصدمات أو تغيرات درجات الحرارة.

جالاكسي Fold 7 يمتلك قاعدة قوية في المتانة

تكمن أهمية هذا الإعلان في أن سامسونج كانت تمتلك أصلا سجلا قويا في متانة الشاشات القابلة للطي، فقد أعلنت سابقا أن شاشة هاتف Galaxy Z Fold 7 اجتازت اختبارا وصل إلى 500 ألف عملية طي، وهو ما يعادل أكثر من عشر سنوات من الاستخدام بمعدل 100 عملية طي يوميا، أو أكثر من ست سنوات عند 200 عملية يوميا.

وكان تصميم Fold 7 يتضمن بالفعل لوحة دعم من التيتانيوم، إلى جانب زجاج Ultra Thin Glass أكثر سماكة بنسبة 50%، ومادة لاصقة عالية المرونة، وهيكلا لتوزيع الصدمات.

وبالتالي فإن Flex Titanium لا يمثل قطيعة مع الماضي، بل تطويرا تدريجيا يعتمد على استبدال طبقة البوليمر بفيلم من سبيكة التيتانيوم وتحسين تصميم لوحة الدعم وطريقة تثبيتها.

ماذا عن التجعد؟

تؤكد سامسونج أن التصميم الجديد يقلل من ظهور التجعد في منتصف الشاشة، وهو أمر يبدو منطقيا من الناحية الهندسية، لأن الفيلم الأكثر صلابة والدعم الأفضل قد يساعدان الشاشة على الاستقرار بشكل أكثر استواء.

لكن ظهور التجعد لا يعتمد على عمقه فقط، بل أيضا على طريقة انعكاس الضوء عليه، ولذلك فإن تقييم هذا الادعاء يحتاج إلى قياسات بصرية دقيقة وصور ملتقطة في ظروف إضاءة وزوايا مشاهدة متطابقة، وهو ما لم توفره الشركة حتى الآن.

تحسين هندسي

تشير سامسونج أيضا إلى أن طريقة تصنيع جديدة للوحة التيتانيوم تقلل الفجوات الهوائية بين طبقات الشاشة، وهو ما قد يحسن توزيع الإجهاد ويمنح الشاشة دعما أكثر تجانسا أثناء الاستخدام.

ومع ذلك، لم تنشر الشركة بيانات حول معدلات الإنتاج، أو تأثير هذه التقنية على قابلية الإصلاح، أو نتائج اختبارات التقادم، لذلك لا يمكن استخلاص استنتاجات حول التكلفة أو الاعتمادية طويلة الأمد.