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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفصلة خارقة لتقليل التجعد.. كيف ستجعل Flex Titanium هواتف سامسونج أكثر صلابة؟

Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra
Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra
شيماء عبد المنعم

بعد أشهر من التكهنات، أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هواتفها القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8، والتي تأتي بمجموعة واسعة من التحسينات. 

ومن أبرز هذه الترقيات تقنية المفصلة الجديدة Flex Titanium، التي قد تكون من أكثر الابتكارات التي يقدرها المستخدمون على المدى الطويل.

ومع ذلك، لن تتوفر تقنية المفصلة الجديدة في هاتف Galaxy Z Flip 8، وهو ما يعد نقطة سلبية، إذ تقتصر على الطرازات الرائدة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 8 Ultra وشقيقه صاحب التصميم الجديد كليا، بينما لم تحصل سلسلة Flip على هذا التطوير.

تقنية Flex Titanium تعالج أبرز مشكلات الهواتف القابلة للطي

لطالما واجهت الهواتف القابلة للطي تساؤلات حول متانة الشاشات الداخلية وظهور خط الطي الواضح مع مرور الوقت، وتسعى سامسونج من خلال تقنية Flex Titanium إلى معالجة هذه التحديات عبر تحسينات جوهرية طال انتظارها.

وتعتمد التقنية الجديدة على عنصرين رئيسيين مصنوعين من التيتانيوم:

- طبقة من سبيكة التيتانيوم المرنة.
- لوحة التيتانيوم المحسنة التي تدخل ضمن بنية الشاشة.

ويعمل العنصران معا على جعل الهواتف الجديدة أكثر نحافة، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من المتانة.

تقنية Flex Titanium

وتبلغ سماكة طبقة سبيكة التيتانيوم نحو 70% أقل من سماكة شعرة الإنسان، لكنها أقوى بنحو 20 مرة مقارنة بطبقة البوليمر التقليدية التي استخدمتها سامسونج في أجيالها السابقة من الهواتف القابلة للطي. 

ويساعد ذلك على تقليل ظهور التجعد في الشاشة مع مرور الوقت، ما يساهم في إطالة عمر الشاشة وتقليل احتمالات تضررها.

كما أن طبقة التيتانيوم لا تتمدد بالطريقة نفسها التي يتمدد بها البلاستيك البوليمري، ما يحافظ على خصائصها الميكانيكية لفترة أطول ويمنح لوحة OLED دعما أفضل مع الاستخدام المستمر.

سطح أكثر استواء وتجربة فتح أكثر سلاسة

تولي سامسونج اهتماما خاصا بلوحة التيتانيوم الجديدة، التي تساعد على منح الشاشة سطحا أكثر استواء وتجانسا، وتوضع اللوحة أسفل الشاشة مباشرة، ما يقلل من وضوح منطقة الطي منذ البداية، وليس فقط بعد فترة من الاستخدام.

كما تحتوي المنطقة القابلة للانثناء من لوحة التيتانيوم على فتحات دقيقة بتصميمات محسنة، تمنحها مرونة أكبر دون التأثير على صلابتها. 

وتساعد هذه المواد الجديدة على تعزيز دعم الشاشة وامتصاص الضغط والصدمات بشكل أفضل.

ولا تقتصر فوائد Flex Titanium على المتانة فقط، إذ تلعب التقنية دورا في تحسين تجربة فتح الهاتف، فالتصميم الجديد يوازن بين آلية المفصلة المطورة، وتوتر الشاشة، والقوة المغناطيسية، ما يؤدي إلى عملية فتح أكثر سلاسة وخفة وطبيعية.

وبحسب سامسونج، توفر التقنية أيضا تجربة مشاهدة أكثر غمرا، إذ تتيح للمستخدم الاستفادة بشكل أفضل من جودة الشاشة. 

وأوضحت الشركة أن تطويرها جاء نتيجة الاستماع إلى ملاحظات مستخدمي أجهزتها القابلة للطي السابقة، حيث أظهرت التوقعات رغبة المستخدمين في شاشات أكبر، وتجربة أكثر غمرا، وتجعد أقل وضوحا، ومتانة أعلى.

غياب دعم قلم S Pen هو أبرز التنازلات

رغم المزايا العديدة التي تقدمها تقنية Flex Titanium، فإنها تأتي مع بعض التنازلات، فاعتمادها على التيتانيوم، وهو معدن، أدى إلى عدم دعم هاتفي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra لقلم S Pen.

ومن المتوقع أن تواصل سامسونج استخدام هذه التقنية في أجهزتها القابلة للطي المقبلة، ما يعني أن عودة القلم إلى هذه الفئة قد لا تكون قريبة. 

وفي المقابل، ترى الشركة أن تحسين متانة الشاشة وصلابتها يمثل أولوية أكبر بالنسبة للكثير من المستخدمين.

وبذلك تمثل تقنية Flex Titanium خطوة جديدة في تطور الهواتف القابلة للطي، مع تركيز واضح على حل أبرز نقاط الضعف التي واجهت هذا النوع من الأجهزة منذ ظهوره.

مفصلة Flex Titanium هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra الهواتف القابلة للطي

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