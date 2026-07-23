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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7.. هل يستحق هاتف سامسونج الجديد الترقية؟

Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7
Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 8 Ultra باعتباره الإصدار الأكثر تطورا ضمن سلسلة الأجهزة القابلة للطي، في خطوة تستهدف تعزيز موقعها في سوق الهواتف القابلة للطي قبل دخول منافسين جدد محتملين، وعلى رأسهم هاتف آيفون القابل للطي المتوقع ظهوره خلال الفترة المقبلة.

ورغم إضافة اسم “ألترا” إلى العلامة التجارية، فإن الهاتف الجديد يمثل في جوهره نسخة محسنة من Galaxy Z Fold 7، مع ترقيات تركز على الشاشة والكاميرا والأداء وعمر البطارية، وهي عناصر أصبحت حاسمة في سباق الهواتف القابلة للطي الرائدة.

مقارنة بين Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7
 

التصميم: 

تأتي سامسونج في هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra بتحديثات محسوبة على الجيل السابق Galaxy Z Fold 7، حيث لم تغير الشركة فلسفة الهاتف القابل للطي، لكنها ركزت على تحسين النقاط التي كانت تحتاج إلى تطوير مثل الكاميرا والبطارية والشاشة والأداء.

من ناحية التصميم، لا يختلف Galaxy Z Fold 8 Ultra بشكل جذري عن Galaxy Z Fold 7، فكلا الهاتفين يحافظان على نفس الشكل القابل للطي مع هيكل نحيف وخفيف مصنوع من مواد عالية الجودة.

يأتي الهاتفان بأبعاد متقاربة جدا، حيث يبلغ سمك Galaxy Z Fold 8 Ultra حوالي 4.1 مم عند فتحه، مقابل 4.2 مم في Galaxy Z Fold 7، بينما يحافظ كلاهما على وزن 215 جراما.

لكن سامسونج أجرت تحسينات داخلية في الجيل الجديد، أهمها المفصلة المطورة التي أصبحت أكثر سلاسة واعتمادية، بالإضافة إلى استخدام طبقة تيتانيوم فائقة النحافة داخل الشاشة للمساعدة في تقليل أثر التجعد.

في المقابل، كان Galaxy Z Fold 7 قد حقق بالفعل قفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، بعدما أصبح أكثر نحافة وأقل وضوحا في تجعد الشاشة، لذلك فإن الفرق في التصميم الخارجي بين الهاتفين محدود.

مقارنة بين Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7
 

الشاشة

يحافظ الهاتفان على نفس حجم الشاشات، والتي تشمل شاشة داخلية OLED بحجم 8 بوصات، وشاشة خارجية OLED بحجم 6.5 بوصة، تدعم كلاهما معدل تحديث 120 هرتز.

لكن Galaxy Z Fold 8 Ultra يتفوق في مستوى السطوع، حيث تصل شاشته إلى 3000 شمعة مقارنة بـ2600 شمعة في Galaxy Z Fold 7، ما يمنحه رؤية أفضل تحت الإضاءة القوية.

كما يقدم الهاتف الجديد تقنية Flex Titanium التي تهدف إلى جعل تجعد الشاشة أقل ظهورا وأكثر تسطحا، رغم أن Fold 7 كان بالفعل يقدم تجعدا محسنا مقارنة بالأجيال السابقة.

الأداء والمعالج

يحصل Galaxy Z Fold 8 Ultra على ترقية واضحة في الأداء بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، بينما يعمل طراز Galaxy Z Fold 7 بواسطة Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

كلا المعالجين مصنوعان بدقة 3 نانومتر وينتميان للفئة الرائدة، لكن الجيل الجديد يقدم أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، خصوصا مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب والمهام المتعددة.

أما الذاكرة، فكلا الهاتفين يبدأان بسعة 12 جيجابايت رام، لكن Galaxy Z Fold 8 Ultra يقدم نسخة أعلى بسعة 16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين، بينما كان Fold 7 يتوقف عند 512 جيجابايت في النسخة الأعلى.

مقارنة بين Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7
 

النظام والذكاء الاصطناعي

يدعم الهاتفان سياسة سامسونج الجديدة للتحديثات الطويلة، مع دعم يصل إلى سبع سنوات، لكن Galaxy Z Fold 8 Ultra يأتي مباشرة مع واجهة سامسونج One UI 9، المبنية على نظام التشغيلAndroid 17.

بينما سيحصل Galaxy Z Fold 7 على هذه التحديثات لاحقا.

ويضيف الهاتف الجديد مجموعة من مزايا Galaxy AI، مثل تحسين الاقتراحات الذكية وإدارة التطبيقات بشكل أفضل، بالإضافة إلى أدوات تعدد المهام الجديدة التي تستفيد من الشاشة الكبيرة القابلة للطي.

الكاميرا

تعتبر الكاميرا من أكبر نقاط التطوير في Galaxy Z Fold 8 Ultra، فالكاميرا الرئيسية بقيت كما هي في الهاتفين بدقة 200 ميجابكسل، وكذلك كاميرا التقريب بدقة 10 ميجابكسل.
 

لكن سامسونج قامت بترقية الكاميرا فائقة الاتساع بشكل كبير، حيث انتقلت من 12 ميجابكسل في Galaxy Z Fold 7، إلى 50 ميجابكسل في Galaxy Z Fold 8 Ultra.

كما حصل الهاتف الجديد على تحسينات في معالجة الفيديو والتصوير الليلي بفضل محرك ProVisual المطور.

البطارية والشحن

يقدم Galaxy Z Fold 8 Ultra أكبر ترقية في البطارية مقارنة بالجيل السابق، حيث يأتي ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مقابل بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في Galaxy Z Fold 7.

كما ينتقل الهاتف الجديد إلى تقنية بطاريات السيليكون-كربون، مع تحسين سرعة الشحن حيث يدعم هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra الشحن السلكي 45 وات، والشحن اللاسلكي 20 وات.

بينما يدعم طراز Galaxy Z Fold 7، الشحن السلكي 25 وات، والشحن اللاسلكي 15 وات.

مقارنة Galaxy Z Fold 8 Ultra وZ Fold 7 Galaxy Z Fold 8 Ultra الهواتف القابلة للطي سامسونج

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