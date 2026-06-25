إصلاح 4 حالات كسور بخطوط مياه للشرب وإزالة 4 تعديات في بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين منظومة النظافة العامة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب رفع الإشغالات وصيانة المرافق العامة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المدينة سير العمل بملف المتغيرات المكانية ورفع الإشغالات والنظافة من خلال اجتماع مع رؤساء القرى، كما تم تنفيذ حملات موسعة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، شملت الروضة وعبد السلام عارف وكورنيش النيل وصلاح سالم وطريق السادات وغيرها، فضلاً عن أعمال النظافة بالقرى التابعة للمركز. في حين تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية إبشنا على مساحة قيراط، ومتابعة إصلاح عطل بخط مياه طريق بني سويف – الفيوم بنطاق قرية باها.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي بأبسوج ودلهانس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة والقرى، إلى جانب تمهيد الشوارع الرئيسية بقرية الفنت ومراجعة وحدات الإنارة بطريق أبسوج وصيانة أعطال مياه الشرب بقرية الشقر.

وفي مركز ومدينة ببا، واصل أحمد علاء الدين رئيس المدينة عقد لقاء المواطنين الدوري ومناقشة مطالبهم، كما جرت أعمال مكثفة للنظافة بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة. وشهدت القرى التابعة تنفيذ حملات نظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية، بجانب إصلاح ٤ حالات كسور بخطوط مياه الشرب ورفع مطبات ترابية أُقيمت بشكل عشوائي ببعض الشوارع.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، حملة إشغالات موسعة أسفرت عن رفع 310 حالات إشغال متنوعة وإزالة عدد من الإعلانات بالشوارع الرئيسية. وفي ملف التعديات، تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الصرف بمساحة 240م، إلى جانب إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 11 قيراطًا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وفي مركز ومدينة الواسطى، تابع علي يوسف رئيس المدينة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات بالوحدات القروية، حيث شملت الأعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات المنازل بعدد من القرى والشوارع الرئيسية، وقص وتقليم الأشجار بالطريق الزراعي، فضلاً عن أعمال الصيانة والإنارة ورفع المخلفات بالقرى التابعة. كما تم إزالة حالة تعدٍ بقرية أنفسط.

أما في مركز ومدينة إهناسيا، فقد واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها في رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وتيسير الحركة المرورية، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية. كما تم إزالة 7 حالات متغيرات مكانية وأعمال تعدٍ على أملاك الدولة بعدد من القرى، مع استمرار متابعة ملفات التقنين والتصالح والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء.