مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة سيدة بسمسطا

عثر أهالي قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، على جثة سيدة في ظروف غامضة، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة هامدة لسيدة بمدخل قرية بني حلة، مركز سمسطا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات البلاغ.

وبالفحص الأولي، تبين أن الجثة لسيدة تُدعى "شاهندة. م. ع"، تبلغ من العمر 29 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الوفاة، وذلك انتظارًا لصدور توجيهات النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.