محافظ بني سويف يبحث آليات تطوير المرافق وتعزيز الاستثمار بمنطقة بياض العرب الصناعية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة لقاءاته الدورية مع المستثمرين بالمناطق الصناعية، لبحث آليات تعزيز وتطوير منظومة المرافق بمنطقة بياض العرب الصناعية، ودفع جهود تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع جمعية المستثمرين والأجهزة المعنية.

ناقش الاجتماع عدداً من الإجراءات والخطوات اللازمة للارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للتوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين أجهزة المحافظة وجمعية المستثمرين.

حضر الاجتماع: أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عصام سليمان رئيس جمعية مستثمري منطقة بياض العرب، سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار، دعاء هلال مدير المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بني سويف حرص المحافظة على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه العملية الإنتاجية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المركزية المعنية، بما يدعم النشاط الصناعي ويعزز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية بالمحافظة، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء بني سويف.