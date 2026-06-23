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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 70.3%

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 70.3%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفاً و828 طالباً وطالبة بالنظامي، حضر منهم 60 ألفاً و112 طالباً وطالبة

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 78.42%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 86.6%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية (الأمل) للصم وضعاف السمع إلى 92.5%.

ومن جهته أوضح الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة بني سويف التعليمية جاءت في المركز الأول من حيث مؤشرات نسب النجاح بنسبة 85.37%، تلتها إدارة ببا التعليمية في المركز الثاني بنسبة 78.97%، ثم إدارة ناصر التعليمية في المركز الثالث بنسبة 69.2%، وجاءت إدارة إهناسيا التعليمية في المركز الرابع بنسبة 61.79%، وإدارة الفشن التعليمية في المركز الخامس بنسبة 61.01%، ثم إدارة الواسطى التعليمية في المركز السادس بنسبة 60.73%، بينما جاءت إدارة سمسطا التعليمية في المركز السابع بنسبة 57.09%.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية تمت بمنتهى الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مشيراً إلى أن رئيس كنترول الشهادة الإعدادية يتولى أيضاً رئاسة لجنة ثانوية عامة بمحافظة الجيزة، كما كان متواجداً أمس بمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع التعليم، الأمر الذي استلزم بعض الوقت الإضافي لاستكمال أعمال المراجعة النهائية، وهو ما ساهم في تأخير إعلان النتيجة، مؤكداً أن المديرية فضّلت التأني في إنهاء الإجراءات الفنية ومراجعة النتائج بدقة قبل اعتمادها وإعلانها رسمياً.

جاء ذلك في حضور: السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام

بني سويف الشهادة لاعدادية اعدادية بني سويف

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