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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| ترقية 4851 من المعلمين والأخصائيين.. وتوريد 348 ألف طن قمح محلي

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 4851 من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات
أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القرار رقم (659) لسنة 2026، بشأن ترقية عدد (4851) من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025.

توريد 348 ألف طن قمح محلي لصوامع وشون بني سويف
تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام 2026، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة منظومة التوريد وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" بلغ 347 ألفًا و948 طنًا، تم استلامها وفرزها من خلال مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وسير العمل بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي
قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بجولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي لمتابعة أحوال المرضى الفلسطينيين الذين استقبلتهم المستشفيات اليوم، وبلغ عددهم 32 مريضًا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأشقاء الفلسطينيين ودعمهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، حيث حرصوا جميعًا على الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

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