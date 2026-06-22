رئيس جامعة بني سويف يتفقد المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي

قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بجولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي لمتابعة أحوال المرضى الفلسطينيين الذين استقبلتهم المستشفيات اليوم، وبلغ عددهم 32 مريضًا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأشقاء الفلسطينيين ودعمهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، حيث حرصوا جميعًا على الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن استقبال المرضى الفلسطينيين يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويجسد الدور الإنساني والوطني الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم الأشقاء موضحا أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها الطبية والبشرية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى، مشددًا على أن المستشفى الجامعي يلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز قيم التضامن والتكافل مع الأشقاء الفلسطينيين.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد البنا أن المستشفى قام بتجهيز أقسامه المختلفة لاستقبال المرضى الفلسطينيين وتوفير كل ما يلزم من أجهزة طبية وأطقم تمريضية متخصصة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية المثلى.

وعلى هامش جولته التفقدية قام الدكتور طارق علي، بتفقد مجمع الرعايات الجديد الجاري إنشاؤه بالمستشفى الجامعي، والمقرر افتتاحه قريبًا بطاقة استيعابية تبلغ 35 سريرًا للرعاية المركزة، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بما يواكب احتياجات المجتمع المتزايدة، كما تفقد وحده غسيل الكلى للأطفال



