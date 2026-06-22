مياه بني سويف : ماكينة جديدة ترفع كفاءة الاستفادة من المخلفات الزراعية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف استمرار نجاح أعمال تشغيل وإدارة الغابة الشجرية بمنظومة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج، والتي تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان مملوكة لمحافظة بني سويف، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.



أوضحت دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن الشركة تتولى تشغيل الغابة الشجرية التي تضم زراعات متنوعة تشمل نبات الجوجوبا ونخيل الزينة وزراعات السياج الشجري، مؤكدة أن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستفادة البيئية والاقتصادية من المشروع، بما ينعكس إيجاباً على محافظة بني سويف وأبنائها.

وأضافت أن الشركة نجحت، من خلال الرعاية الفنية والزراعية المتخصصة، في تسويق إنتاج نبات الجوجوبا لعدد من الشركات العاملة في المجالات الطبية والتجميلية، نظراً لما يتمتع به المنتج من جودة عالية، وذلك بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال الزراعي لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.



وأشارت رئيس الشركة إلى نجاح الشركة في إقامة شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات تقليم أشجار النخيل ونباتات الجوجوبا، والتي كانت تمثل في السابق تحدياً بيئياً وخطراً محتملاً لاندلاع الحرائق نتيجة تراكمها وتشوينها، حيث تم تحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال استخدامها في إنتاج المصبعات الحرارية المستخدمة في تشغيل الأفران، إلى جانب دخولها في صناعة أنواع متعددة من الأخشاب، فضلاً عن استخدامها كوقود بديل مع مخلفات القمامة بمصانع الأسمنت.



وأضافت أن التوسع في تلك المنظومة شجع الشركة الشريكة على استجلاب أكبر ماكينة فرم متخصصة على مستوى العالم، بما يسهم في رفع كفاءة وسرعة التعامل مع كميات المخلفات الزراعية المتزايدة ونقلها للمصانع المختلفة للاستفادة منها اقتصادياً، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد.



وأشادت المهندسة دينا عمر بالدعم المستمر الذي يقدمه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لمشروعات التنمية البيئية والاستثمارية بالمحافظة، وحرصه على متابعة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد المتاحة.



ومن جانبه،أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على الجهود النوعية التي تبذلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه بني سويف في إدارة وتطوير الغابة الشجرية، والتي تمثل أحد النماذج الرائدة للاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحي المعالج، مؤكداً أن المشروع يعد من الحلول النوعية التي تجمع بين البعد البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة، وخلق فرص استثمارية واعدة تعود بالنفع على المحافظة والمواطنين.

