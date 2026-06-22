قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه بني سويف : ماكينة جديدة ترفع كفاءة الاستفادة من المخلفات الزراعية

مياه بني سويف
مياه بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف استمرار نجاح أعمال تشغيل وإدارة الغابة الشجرية بمنظومة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج، والتي تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان مملوكة لمحافظة بني سويف، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.


أوضحت دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن الشركة تتولى تشغيل الغابة الشجرية التي تضم زراعات متنوعة تشمل نبات الجوجوبا ونخيل الزينة وزراعات السياج الشجري، مؤكدة أن الشركة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستفادة البيئية والاقتصادية من المشروع، بما ينعكس إيجاباً على محافظة بني سويف وأبنائها.

وأضافت أن الشركة نجحت، من خلال الرعاية الفنية والزراعية المتخصصة، في تسويق إنتاج نبات الجوجوبا لعدد من الشركات العاملة في المجالات الطبية والتجميلية، نظراً لما يتمتع به المنتج من جودة عالية، وذلك بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال الزراعي لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.


وأشارت رئيس الشركة إلى نجاح الشركة في إقامة شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات تقليم أشجار النخيل ونباتات الجوجوبا، والتي كانت تمثل في السابق تحدياً بيئياً وخطراً محتملاً لاندلاع الحرائق نتيجة تراكمها وتشوينها، حيث تم تحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية مضافة من خلال استخدامها في إنتاج المصبعات الحرارية المستخدمة في تشغيل الأفران، إلى جانب دخولها في صناعة أنواع متعددة من الأخشاب، فضلاً عن استخدامها كوقود بديل مع مخلفات القمامة بمصانع الأسمنت.


وأضافت أن التوسع في تلك المنظومة شجع الشركة الشريكة على استجلاب أكبر ماكينة فرم متخصصة على مستوى العالم، بما يسهم في رفع كفاءة وسرعة التعامل مع كميات المخلفات الزراعية المتزايدة ونقلها للمصانع المختلفة للاستفادة منها اقتصادياً، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد.


وأشادت المهندسة دينا عمر بالدعم المستمر الذي يقدمه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف لمشروعات التنمية البيئية والاستثمارية بالمحافظة، وحرصه على متابعة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد المتاحة.


ومن جانبه،أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على الجهود النوعية التي تبذلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه بني سويف في إدارة وتطوير الغابة الشجرية، والتي تمثل أحد النماذج الرائدة للاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحي المعالج، مؤكداً أن المشروع يعد من الحلول النوعية التي تجمع بين البعد البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة، وخلق فرص استثمارية واعدة تعود بالنفع على المحافظة والمواطنين.
 

بني سويف مياه بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

ختم القرآن

هل يجوز ختم القرآن داخل الصلاة من المصحف؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

ما حكم ترك سنن الفطرة للبنات؟.. أمينة الإفتاء تؤكد: يُثاب الإنسان على فعلها

دار الإفتاء

هل نزول الـ.ـد.م على السيدة المسنة حيض أم استحاضة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد