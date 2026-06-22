قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 4851 من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القرار رقم (659) لسنة 2026، بشأن ترقية عدد (4851) من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025.

ونص القرار على منح المرقّين بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية ، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، والقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن القرار استند كذلك إلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) بتاريخ 26/3/2026 بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها إلى الوظائف الأعلى المستحقة، بعد التحقق من استيفاء شاغليها لمتطلبات الترقية، وإلى الكشوف الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وكلف محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ القرار ، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية المترتبة على الترقية للمستفيدين.

بني سويف محافظ بني سويف ترقيات المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

دينا حسين تحذر من مخاطر نشر الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا

منتخب مصر

التأهل والنتيجة والأداء .. محمد عمر يعدد مكاسب منتخب مصر أمام نيوزيلندا

الحارس مصطفى شوبير

بجاتو: مصطفى شوبير أنقذ المنتخب من أهداف محققة في مباراة نيوزيلندا

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد