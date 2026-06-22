محافظ بني سويف يعتمد ترقية 4851 من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، القرار رقم (659) لسنة 2026، بشأن ترقية عدد (4851) من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025.

ونص القرار على منح المرقّين بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية ، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضح أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، والقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن القرار استند كذلك إلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) بتاريخ 26/3/2026 بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها إلى الوظائف الأعلى المستحقة، بعد التحقق من استيفاء شاغليها لمتطلبات الترقية، وإلى الكشوف الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وكلف محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية بمتابعة تنفيذ القرار ، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية المترتبة على الترقية للمستفيدين.