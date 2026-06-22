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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يهنئ فريق حضانات الفشن المركزي بنجاح إنقاذ طفلة بعد 20 يوما على جهاز التنفس الصناعي

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن نجاح خروج الطفلة فاطمة من حضانات مستشفى الفشن المركزي بعد رحلة علاج استمرت 20 يوماً على جهاز التنفس الصناعي، يمثل نموذجاً مشرفاً لما تبذله الفرق الطبية من جهود مخلصة في رعاية الحالات الحرجة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطفلة كانت من الحالات شديدة الخطورة منذ لحظة دخولها الحضانات، حيث عانت من وجود ميكروب بالدم واعتمدت على جهاز التنفس الصناعي خلال فترة العلاج ، إلا أن المتابعة الدقيقة والرعاية المتواصلة والتعامل الطبي المتميز أسهمت في تحسن حالتها حتى خروجها بحالة صحية مستقرة وعودتها إلى أسرتها.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الفشن المركزي، بقيادة الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، ولجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي بقسم الحضانات، وعلى رأسهم الدكتورة صباح حسين رئيس القسم، والدكتور عمرو ناجح، والدكتور محمد سيد، والدكتور أحمد عماد، ومستر محمد وجيه مشرف القسم، وجميع العاملين بالقسم، تقديراً لما قدموه من جهد وإخلاص وتفانٍ خلال فترة علاج الطفلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن قصص النجاح المتتالية داخل أقسام الحضانات بمستشفيات بني سويف تعكس التطوير المستمر للمنظومة الصحية، وحرص الدولة على توفير رعاية طبية متكاملة وآمنة لأصغر المرضى، موجهاً باستمرار دعم الفرق الطبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين.

بني سويف صحة بني سويف الفشن المركزي

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