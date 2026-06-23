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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يوجه الشكر للقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

وجّه الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات المعنية لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات المواد النظرية للدبلومات الفنية (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) بجميع أنظمة التقدم (الثلاث سنوات – الخمس سنوات – الإعداد المهني – التعليم والتدريب المزدوج) انطلقت يوم السبت 6 يونيو 2026، واختتمت اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 31 ألفًا و299 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 98 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين بواقع 20 ألفًا و577 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي داخل 68 لجنة، و2677 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي داخل 7 لجان، و7897 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري داخل 22 لجنة، و148 طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي داخل لجنة واحدة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين بالتعليم الفني برئاسة المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وغرف العمليات وأفراد الأمن وكافة الجهات التنفيذية والأمنية المشاركة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف كان له بالغ الأثر في انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان طوال فترة انعقادها، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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