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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ظهرت الآن.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

يقدم صدى البلد خدمة لمتابعيه، من خلال توفير نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف بعد اعتماد المحافظ لها رسميا اليوم الثلاثاء.

كان قد اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 70.3%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفاً و828 طالباً وطالبة بالنظامي، حضر منهم 60 ألفاً و112 طالباً وطالبة.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 78.42%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 86.6%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية (الأمل) للصم وضعاف السمع إلى 92.5%.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية تمت بمنتهى الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مشيراً إلى أن رئيس كنترول الشهادة الإعدادية يتولى أيضاً رئاسة لجنة ثانوية عامة بمحافظة الجيزة، كما كان متواجداً أمس بمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع التعليم، الأمر الذي استلزم بعض الوقت الإضافي لاستكمال أعمال المراجعة النهائية، وهو ما ساهم في تأخير إعلان النتيجة، مؤكداً أن المديرية فضّلت التأني في إنهاء الإجراءات الفنية ومراجعة النتائج بدقة قبل اعتمادها وإعلانها رسمياً.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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