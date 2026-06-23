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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الإعداد والتجهيز لفعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً،ضمن الإعداد والتجهيز لفعاليات الحملة القومية ،للتبرع بالدم ،والتي تشرف على تنفيذها وزارة الصحة والسكان،بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بكافة المحافظات والمقررله 29 يونيو الجاري،وتستهدف نشر ثقافة التبرع وتوفير مخزون استراتيجي آمن من وحدات الدم ومُشتقاته.

حضر الاجتماع: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والتنفيذيون المعنيون من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزرات ومديري المديريات: الأوقاف،التعليم،الشباب والرياضة،المنطقة الأزهرية،الكنيسة،الثقافة ،والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة وجمعية الهلال الأحمر

أكد المحافظ أهمية تضافر جهود كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات والأحزاب والكيانات الشبابية،لتحقيق المستهدف من الحملة،مع إمكانية الاستعانة والاعتماد على وسائل دعم وتحفيز لجذب وتشجيع المتبرعين،والتركيز على الجوانب الإنسانية والوطنية والدينية لثقافة وقيمة التبرع باعتباره من أسمى وأنبل قيم التكافل المجتمعي والإنساني

من جانبه أشار وكيل الصحة،أنه يجرى الإعداد والتجهيز لانطلاق وتدشين الحملة الاثنين المقبل،بالتعاون مع مديريات الخدمات المختلفة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتصحيح المفاهيم المرتبطة به وتشجيع وحشد المواطنين على المشاركة الإيجابية لتحقيق المستهدف من الحملة،مؤكدًا أن جميع إجراءات التبرع تتم وفق الاشتراطات الطبية المعتمدة وبأعلى درجات الأمان للمتبرعين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق إنجاز عالمي من خلال السعي لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر حملة تبرع بالدم، بما يعكس روح التكافل والمشاركة المجتمعية ويؤكد ريادة الدولة المصرية في مجال دعم المبادرات الإنسانية والصحية.

محافظ بني سويف بني سويف محافظة بني سويف

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