قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: درجة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة 12.5
برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على الأجرة.. القبض على طرفي مشاجرة داخل ميكروباص في بني سويف

المتهمون
المتهمون
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته حال إستقلالهما برفقته وقيام والدهما بالإتصال به وتهديده بإلحاق الأذى به ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 18/ الجارى حدثت مشاجرة بموقف تحميل ركاب بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف بين طرف أول القائم على النشر (سائق "مصاب بكدمات بالذراع الأيسر" – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا)، طرف ثان: (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان بجروح سطحية " – مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) ، لخلافات بينهم حول الأجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإلقاء الحجارة على سيارة الطرف الأول مما أدى لحدوث تلفيات بها وإصابة طفلة (بجرح قطعى بالجبهة) كانت تستقل السيارة رفقة والدتها.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، والتحفظ على السيارة "الميكروباص" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ميكروباص مشاجرة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

ترشيحاتنا

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

إعصار "فرانسيسكو" يتحول لإعصار فائق ويجتاح شمال الفلبين قبل توجهه لجنوب اليابان

إعصار "فرانسيسكو" يتحول إلى إعصار فائق ويجتاح شمال الفلبين

قصف الاحتلال

شهيد وجريحان إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بلبنان

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد