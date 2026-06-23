خلاف على الأجرة.. القبض على طرفي مشاجرة داخل ميكروباص في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته حال إستقلالهما برفقته وقيام والدهما بالإتصال به وتهديده بإلحاق الأذى به ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 18/ الجارى حدثت مشاجرة بموقف تحميل ركاب بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف بين طرف أول القائم على النشر (سائق "مصاب بكدمات بالذراع الأيسر" – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا)، طرف ثان: (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان بجروح سطحية " – مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) ، لخلافات بينهم حول الأجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإلقاء الحجارة على سيارة الطرف الأول مما أدى لحدوث تلفيات بها وإصابة طفلة (بجرح قطعى بالجبهة) كانت تستقل السيارة رفقة والدتها.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، والتحفظ على السيارة "الميكروباص" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.