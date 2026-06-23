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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالقاهرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل تاجر فى الحشيش وحاز شفرتى كتر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته المخدرات بقصد الإتجاروألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط وبالحبس 3 أشهر وتغريمه ألف جنيه لحيازته سلاحين أبيضين ومصادرتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 480 لسنة 2026 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 697 لسنة 2026 كلى حلوان، قيام المتهم «طارق .ع»، 56 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بحيازة أداة «شفرتي كتر» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.   

وقال النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في التحقيقات إنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وبإعداد الأكمنة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر وأسلحة بيضاء (شفرتي كتر) ومبلغ مالي وباصطحابه إلى محل سكنه لاستكمال تنفيذ إذن النيابة العامة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد تسهيل تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته. 

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعتين لمادة سمراء اللون وزنت صافيا (9.17 جم)، وثبت أن المادة السمراء اللون للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بالإضافة إلى عدد 2 نصل معدني (كتر) عالق بكلا منهما آثار لجوهر الحشيش المخدر. 

محكمة جنايات القاهرة حشيش مخدرات مجمع محاكم 15 مايو سلاح أبيض

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