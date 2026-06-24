أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ويبحث آليات تطوير المرافق وتعزيز الاستثمار بمنطقة بياض العرب الصناعية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يبحث آليات تطوير المرافق وتعزيز الاستثمار بمنطقة بياض العرب الصناعية



عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة لقاءاته الدورية مع المستثمرين بالمناطق الصناعية، لبحث آليات تعزيز وتطوير منظومة المرافق بمنطقة بياض العرب الصناعية، ودفع جهود تحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع جمعية المستثمرين والأجهزة المعنية.

ناقش الاجتماع عدداً من الإجراءات والخطوات اللازمة للارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للتوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين أجهزة المحافظة وجمعية المستثمرين.

محافظ بني سويف يناقش الإعداد والتجهيز لفعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً،ضمن الإعداد والتجهيز لفعاليات الحملة القومية، للتبرع بالدم ،والتي تشرف على تنفيذها وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بكافة المحافظات والمقررله 29 يونيو الجاري، وتستهدف نشر ثقافة التبرع وتوفير مخزون استراتيجي آمن من وحدات الدم ومُشتقاته.

حضر الاجتماع: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والتنفيذيون المعنيون من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزرات ومديري المديريات: الأوقاف، التعليم، الشباب والرياضة، المنطقة الأزهرية، الكنيسة، الثقافة، والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة وجمعية الهلال الأحمر.

بني سويف.. اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 70.3%

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 70.3%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفاً و828 طالباً وطالبة بالنظامي، حضر منهم 60 ألفاً و112 طالباً وطالبة.