وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام العمل بمقر تظلمات الشهادة الإعدادية

في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، تفقد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم مقر تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بالشكل اللائق.

في حضور محمد بدر وكيل المديرية أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بالمديرية .

وكانت المديرية قد بدأت اليوم استقبال طلبات التظلم من نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة خمسة عشر يومًا وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.



وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في إجراءات فحص التظلمات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على حسن استقبال المترددين والرد على استفساراتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.