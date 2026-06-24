لمدة 15 يوما.. تعليم بني سويف: فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من 25 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في التظلم من نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضح الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم تحديد مقر مدرسة بني سويف الفنية بنات بشارع صلاح سالم لتلقي طلبات التظلم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص شباك مستقل لكل قطاع تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يضم قطاع (أ) إدارات بني سويف والواسطى والفشن، بينما يضم قطاع (ب) إدارات إهناسيا وسمسطا وناصر وببا.



وأضاف وكيل الوزارة أن إجراءات التظلم تتضمن سداد مبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة، ثم استيفاء طلب مراجعة المواد، والذي يُصرف مجانًا بمقر التظلمات، مؤكدًا أن مراجعة أوراق الإجابة لطلاب قطاع (أ) تتم بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما تُجرى مراجعة أوراق قطاع (ب) بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

وأكد الفولي حرص المديرية على توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان سير أعمال التظلمات بسهولة ويسر، وإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للاطلاع على أوراق إجاباتهم وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.