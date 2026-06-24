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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يفتتح التشغيل الرسمي لمجمع حمامات السباحة الأوليمبية بشرق النيل

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التشغيل الرسمي لمجمع حمامات السباحة الأوليمبية بشرق النيل والذى يضم حمام أولمبي ومغطس وحمام تعليمى أولمبي ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منشآتها الرياضية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة الطلاب ومنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي. 
ويأتي هذا الافتتاح في ضوء توجه الجامعة نحو دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة متكاملة لممارسة مختلف الألعاب والأنشطة بما يعزز من مكانتها الأكاديمية والمجتمعية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى   والدكتور محمود رجائى عميد كلية علوم الرياضة والدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق والدكتور اسامة قرنى عميد كلية التربية والدكتوره شهيرة عميد كلية الصيدله والدكتور خالد النسر عميد كلية الطب البيطرى والدكتور هانى حامد عميد كلية الطب والدكتوره ميرفت عميد كلية تكنولوجيا التعليم والدكتور احمد اسامة الجندى عميد القطاع الطبى بالجامعة الاهلية و الدكتورة نيرمين عاطف المدير التنفيذي لشركة خيرات النيل،  والدكتور ياسر جابر المستشار العلمي والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، الذين أكدوا أهمية هذا المشروع في دعم البنية التحتية الرياضية للجامعة.

واكد رئيس الجامعة ان تشغيل حمام السباحة يهدف إلى تنمية المهارات العمليه لطلاب كلية علوم الرياضه وخريجيها وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافه إلى إتاحة فرصه لإجراء بحوث علميه مبتكره وربطها بسوق العمل ، فضلا عن تمكين الجامعه من اداء دورها في خدمة المجتمع السويفي وتعزيز السمعه المؤسسية للجامعه فى تقديم خدمات مجتمعيه متميزه .

وأشار الدكتور طارق علي إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية بما يسهم في دعم العملية التعليمية والتدريبية بكلية علوم الرياضة، ويعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع، موضحا  أن توفير منشآت رياضية حديثة ومتطورة يلبي احتياجات مختلف الفئات، ويمنح الطلاب بيئة مثالية لصقل مهاراتهم الرياضية والعملية.

كما استمع الدكتور طارق علي إلى شرح مفصل من الدكتور الحسينى فراج المدير الفنى للمجمع  حول أعمال التشغيل والصيانة والإجراءات المتبعة للحفاظ على كفاءة الحمام وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدا  ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تقديم خدمة رياضية متميزة، مشددًا على أن هذه المنشأة ستسهم في رفع مستوى الأنشطة الرياضية داخل الجامعة وخارجها.

واشارت الدكتوره نرمين عاطف ان الافتتاح يؤكد توجه الجامعة نحو دعم الأنشطة الطلابية والرياضية، ويعكس حرصها على أن تكون مركزًا رياديًا في تقديم خدمات تعليمية ورياضية متكاملة. 
كما يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في بناء مجتمع متطور يواكب التحديات المستقبلية.
 

بني سويف جامعة بني سويف مجافظة بمي سويف

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