محافظ بني سويف يناقش عدداً من الملفات خلال اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية بأعضاء لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .



ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"، بالإضافة إلى استعراض الموقف التعاقدي حيث بلغ إجمالي العقود 5064 (4156 مباني+908 زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

