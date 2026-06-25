نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، سير العمل في البرنامج التدريبي الذي يتم عقده في إطار بروتوكول التعاون المُشترك بين محافظة بني سويف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

وتابع نائب المحافظ جانبا من فعاليات البرنامج، الذي استضافه نادي الإدارة المحلية، ضمن خطة المحافظة، لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز القدرات الرقمية للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ووحداتها المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وذلك من خلال تهيئة الكوادر البشرية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من توظيف أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ ومتابعة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، مما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والحفاظ على البيئة.

من جانبه أضاف أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن التدريب جرى عقده في الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وإشراف ومتابعة من بلال حبش نائب المحافظ، حيث تم تقسيم المشاركين المُتدربين إلى مجموعتين؛ضمت المجموعة الأولى 35 متدرباً من ديوان المحافظة والمديريات التابعة على مدار يومي 21 إلى 22 يونيو، بينما خصصت المجموعة الثانية لممثلي الوحدات المحلية خلال الفترة من 23 إلى 25 من نفس الشهر، واختتم البرنامج بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين والتقاط صورة جماعية لتوثيق الفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف شهدت في وقت سابق تنفيذ برنامج تدريبي متطور بعنوان "COPILOT BEGINNER”، استهدف تأهيل 1000 من العاملين بديوان المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، حيث ركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين الكوادر الحكومية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتدريبهم على توظيف هذه التقنيات المتقدمة بأسلوب ذكي ومسؤول عبر منصات مايكروسوفت المختلفة، بما يعزز من كفاءة الأداء الوظيفي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل.

جاء ذلك في حضور محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، محمد طه منسق التدريب بالمكتب الفني بالديوان العام للمحافظة، أحمد محمد صبري مدير المشروعات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



