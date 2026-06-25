محافظ بني سويف يُكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الاحتفالية، التي نظمتها المحافظةبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتكريم عدد من الأبطال المتميزين رياضيا،وتكريم أبناء وبنات بني سويف من لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ،وذلك بحضور:الأستاذ هشام الجبالي مدير عام المديرية،الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، المهندس أحمد شكري عضو مجلس النواب، الأستاذة سهام بشاي عضو مجلس إدارة نادي بوش الرياضي وعضو مجلس النواب سابقاً، الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وفي كلمته، هنأ محافظ بني سويف أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من أبناء وبنات بني سويف، والمتميزين رياضيا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية،بما حققوه من إنجازات مُشرفة،رفعت اسم بلدهم مصر ومحافظتهم بني سويف عالياً في المحافل والمنافسات الدولية والمحلية والإقليمية، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماماً كبيراً بالشباب والرياضة،انطلاقاًمن أن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن،وأن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، منوها أن النجاح والتميز الحقيقي هو الحفاظ على ذاك النجاح واستدامته .

من جهته أعرب"الجبالي"عن تقديره للفتة الطيبة وحرص المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز على استقبال لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذا المتميزين رياضيا من أيناء المحافظة،وتكريمهم لتمثل داعما وحافزا قويا لهم لمواصلة الانتصارات وتمثيل محافظتهم وبلدهم في المحافل والمسابقات المحلية والدولية والأولمبية

وأشار مدير الشباب والرياضة،أهداف المشروع القومي للموهبة،والتي تتضمن بناء قاعدة من الأبطال الأولمبيين بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وتحديد مراحل عمرية متتالية من الناشئين وانتقائهم، ودعم الأبطال الحاليين ببرامج تدريبية مُتخصصة لتحقيق إنجازات أوليمبية، والوصول بأعداد مناسبة في دورات الألعاب الأوليمبية، وتطبيق المُستحدثات التقنية والتكنولوجية في التدريب والاستعانة بالخبراء والكوادر العلميةووضع معايير للحوكمة والشفافية

وتشمل قائمة الألعاب المُنفذة داخل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي (رفع الأثقال، الملاكمة،ألعاب القوى، المُصارعة)، فيما تتضمن الألعاب المستهدفة خلال الفترة المقبلة (كرة اليد،الكرة الطائرة، السلاح)، حيث توجد 5 مراحل للمشروع (مرحلة الموهبة من 10 إلى 12سنة، مرحلة الصقل لأقل من 14سنة، مرحلة الواعد لأقل من 16 سنة،مرحلة الصفوة لأقل من 18، مرحلة البطل لمن هم من 18 فما فوق)

وقد شهد موسم 2025/2026 تحقيق العديد من الإنجازات والميداليات في مختلف المنافسات الدولية والعربيةوالمحلية، تضمنت 45 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونزية في بطولات الجمهورية منها 6 ميداليات في الملاكمة، و25 في رفع الأثقال،و14 في ألعاب القوى والمصارعة، و8 ميداليات على مستوى إفريقيا في الملاكمة ورفع الأثقال، وميدالية عالمية في رفع الأثقال، فيما بلغ العدد الكلي لإجمالي الميداليات التي حصل عليها لاعبو ولاعبات المشروع "من 2019 وحتى 2026 " إلى 193 ميدالية في مختلف البطولات سواء على مستوى الجمهورية أو العربية أو الإفريقية أو العالمية

وفي ختام الفعالية كرم المحافظ اللاعبة:بسمة رمضان_لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال _بطلة المشروع القومي للموهبة، لتميزها وتمثيلها المشرف لمنتخب بلادها،وفوزها بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026، واقترابها من الرقم القياسي العالمي لمرحلة الشباب والمسجل بوزن 107 كجم تحت 17 سنة، والحاصلة على وسام الجمهورية "نوط التميز من الطبقة الأولى"من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكريم اللاعب:كريم محمود عبد التواب لاعب نادي مبارك لمُتحدي الإعاقة ومنتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى، لحصوله على الميداليتين الفضية في سباق 100 متر عدو، والميدالية البرونزية في سباق 200 م عدو في الوثب الطويل ضمن منافسات بطولة دبي (فزاع الدولية)، والتي أقيمت خلال فبراير 2026

كما تم تكريم الكابتن أحمد عبد العزيز مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال ومدرب البطلة الدولية بسمة رمضان لاعبة المنتخب،والكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال ببني سويف،وذلك تقديرا لمسيرتهما الرياضية والمهنية ومشاركته في تحقيق منتخب مصر العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خلال مشاركة المنتخب في عدد من البطولات المحلية والدولية في الفترة الماضية .