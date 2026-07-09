رد فعل صادم من كولينا على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة مصر والأرجنتين

خرج الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتوضيح رسمي بشأن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد نهاية اللقاء.

وأوضح كولينا أن بروتوكول حكم الفيديو المساعد (VAR) ينص على مراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي التي تسبق كل هدف يتم تسجيله، مشيرًا إلى أنه إذا تم رصد مخالفة أثرت على بناء الهجمة، فإن حكم الفيديو يوصي الحكم بمراجعة اللقطة عبر الشاشة، مؤكدًا أنه لا يوجد حد زمني أو مكاني يمنع العودة إلى المخالفة إذا كانت ضمن مرحلة بناء الهدف.

وقال إن هذا ما حدث في هدف منتخب مصر الملغى، موضحًا أن لاعب مصر رقم 19 مروان عطية دهس بوضوح على قدم لاعب الأرجنتين ليساندرو مارتينيز خلال بناء الهجمة، وهو ما اعتبره طاقم التحكيم مخالفة استوجبت إلغاء الهدف.

وأكد رئيس لجنة الحكام في فيفا أن "المخالفة تظل مخالفة، وحتى إذا لم يشاهدها حكم الساحة، فإن حكم الفيديو يتدخل عندما تكون مؤثرة في بناء الهجمة"، مشددًا على أن تطبيق البروتوكول كان متوافقًا مع قوانين اللعبة.

وفي المقابل، أوضح كولينا أن الاحتكاك الذي وقع في الدقائق الأخيرة بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز لم يُعتبر مخالفة، لأن المدافع لعب الكرة أولًا، وما تبع ذلك كان احتكاكًا طبيعيًا يحدث في كرة القدم، لذلك لم يكن هناك ما يستوجب احتساب ركلة جزاء أو تدخل من تقنية الفيديو.

وأشار كولينا إلى أن بعض القرارات التحكيمية تظل خاضعة للتقدير الشخصي، لكنه أعرب عن رضاه عن الطريقة التي طُبقت بها معايير التحكيم وتقنية الفيديو طوال منافسات البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء ومشوار الفراعنة في البطولة.