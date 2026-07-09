قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
محمد نصر: كنا على بعد دقائق من أعظم فرحة في تاريخ الكرة المصرية
وفاة طبيب داخل المستشفى.. جمال شعبان يكشف الفارق بين السكتة القلبية والتوقف المفاجئ للقلب
الثانوية العامة 2026| بدء امتحان الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ لأدبي
طقس الخميس.. أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء وشبورة صباحية وفرص أمطار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا
بعد انتهاء موسم الأضاحي.. ماذا حدث لأسعار اللحوم والماشية؟ خاص
التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة
تفتيش لجان الثانوية العامة من الداخل للتأكد من خلوها من وسائل الغش قبل “الفيزياء والتاريخ”
وزير التعليم يتابع وصول أسئلة فيزياء وتاريخ الثانوية العامة ويوجه بعدم تأخير توزيعها باللجان
بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الرابعة.. السلطات الفرنسية تستجوب مؤسس «تلجرام» بافيل دوروف

بافيل دوروف
بافيل دوروف
الخارجي

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن السلطات القضائية الفرنسية أخضعت مؤسس تطبيق تلجرام، بافيل دوروف، لجولة جديدة من الاستجواب، أمس الأربعاء، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن اتهامات تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة إجرامية.

ويُعد هذا الاستجواب الرابع الذي يخضع له دوروف منذ بدء الإجراءات القضائية بحقه، في وقت يواصل فيه فريق الدفاع نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد محامو دوروف، في تصريحات لـ"فرانس برس"، أن التحقيقات المستمرة منذ ما يقارب عامين لم تُفضِ إلى أي أدلة تثبت صحة الاتهامات، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأسس القانونية الكافية لإدانة موكلهم.

وأشار فريق الدفاع إلى عزمه الطعن في الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، سواء أمام المحاكم الفرنسية أو عبر المؤسسات القضائية الأوروبية المختصة.

ويواجه دوروف اتهامات تتعلق بإدارة منصة يُزعم أنها استُخدمت في تسهيل عدد من الأنشطة غير القانونية، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن لمدة عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ 500 ألف يورو.

وكانت السلطات الفرنسية أوقفت مؤسس "تلجرام" في أغسطس 2024، قبل أن تفرج عنه لاحقًا مقابل كفالة مالية، مع إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات.
 

السلطات القضائية الفرنسية تطبيق تلجرام بافيل دوروف أنشطة إجرامية فرانس برس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

مودريتش

مودريتش يفتح النار على تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: ما حدث كان كارثة

ترشيحاتنا

تسلا

سيارة تسلا تشتعل وبداخلها أطفال والشركة أمام القضاء

تويوتا

عودة الأسطورة.. تويوتا تعيد إحياء أغرب سيارة في تاريخها

هيونداي توسان 2027

شاهد سيارة هيونداي توسان الجديدة بعد طرحها.. صور

بالصور

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد