قصر لينكون المتحرك .. نافيجيتور 2026 فخامة غير تقليدية

تبدو لينكون نافيجيتور 2026 أقرب إلى قصر متحرك على العجلات، بفضل اعتمادها على مقصورة واسعة الحجم تجمع بين الرحابة والتجهيزات المتطورة وعناصر الراحة المصممة لتوفير تجربة قيادة مختلفة.

وتأتي السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع تركيز واضح من العلامة الأمريكية على تقديم مستويات مرتفعة من الفخامة والتقنيات الحديثة.

وتعود جذور لينكون إلى عام 1917 في الولايات المتحدة، حيث تأسست كعلامة متخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، قبل أن تنضم لاحقًا إلى مجموعة فورد عام 1922.

تصميم السيارة لينكون نافيجيتور 2026

تعتمد لينكون نافيجيتور 2026 على تصميم خارجي يجمع بين الحجم الكبير والتفاصيل العصرية، حيث ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتوفر بقياسات تصل إلى 22 أو 24 بوصة، كما زودت بعتبات جانبية كهربائية تعمل تلقائيًا عند فتح الأبواب لتسهيل الدخول والخروج من المقصورة.

لينكون نافيجيتور 2026

وتحصل السيارة على شريط إضاءة LED يمتد بعرض الجزء الأمامي، بالإضافة إلى إضاءة خلفية بنفس الأسلوب التصميمي، مع شبكة أمامية كبيرة باللون الأسود تتداخل معها لمسات من الكروم، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

لينكون نافيجيتور 2026

محرك السيارة لينكون نافيجيتور 2026

تعتمد لينكون نافيجيتور 2026 على محرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر مزود بشاحني توربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 440 حصانًا، بينما يبلغ العزم الأقصى للدوران نحو 691 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

لينكون نافيجيتور 2026

مقصورة لينكون نافيجيتور 2026 والتجهيزات الداخلية

تقدم نافيجيتور 2026 باقة كبيرة من التجهيزات، حيث تعتمد على شاشة ضخمة بقياس 48 بوصة تمتد بعرض لوحة العدادات لتوفير المعلومات والترفيه أمام السائق والركاب، بالإضافة إلى شاشة وسطية بقياس 11.1 بوصة للتحكم في عدد من وظائف السيارة.

لينكون نافيجيتور 2026

وتشمل التجهيزات الداخلية نظام صوتي فاخر من Revel Ultima 3D مكون من 28 سماعة، إلى جانب منافذ متعددة للشحن، ومقاعد كهربائية توفر إمكانية ضبط وضعية الجلوس، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، ونوافذ كهربائية، ووحدة تحكم خلفية في الكثير من الأوامر والمهام.