أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. دايهاتسو تطرح TAFT 2026 صغيرة الحجم بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مدى يصل لـ 630 كم.. BYD تستعد لإطلاق Qin Max الجديدة

تستعد بي واي دي الصينية لإطلاق السيارة الجديدة Qin Max، التي تنتمي إلى فئة السيارات المتوسطة. وتعتمد هذه النسخة على باقة من خيارات الدفع منها الكهربائي والهجين.

تصل لـ 340 حصانا.. ماذا تقدم بي ام دبليو Z4 2026؟

تعد بي ام دبليو Z4 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الألمانية على مدار سنوات، إذ يعود ظهور أول أجيالها إلى عام 2002 عندما جاءت كبديل لطراز Z3.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، بحسب التجهيزات والتصميمات، إلى جانب تنوع الأسعار، وهي نقطة مهمة تشغل بال الكثيرين من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

هيونداي تقدم باليسيد 2027 بلاك الهجينة.. وهذا سعرها عالميا

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن إصدار جديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات باليسيد موديل 2027، وذلك من خلال النسخة التي تحمل اسم Calligraphy Black Ink، والتي تركز على تقديم مظهر أكثر تميزًا مع مجموعة من اللمسات الخارجية والداخلية.

دايهاتسو تطرح TAFT 2026 صغيرة الحجم.. كم يبلغ سعرها؟

تواصل دايهاتسو، إحدى أقدم شركات صناعة السيارات في اليابان، تطوير طرازاتها المخصصة لفئة السيارات الصغيرة، وهي الفئة التي اشتهرت بها على مدار عقود.

سعر بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السوق السعودي

تعد بي ام دبليو واحدة من أعرق الشركات الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، وتمتلك حضورًا واسعًا داخل السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تغطي عدة فئات، ومن بينها بي ام دبليو X2 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.