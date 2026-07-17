مدى يصل لـ 630 كم.. BYD تستعد لإطلاق Qin Max الجديدة

تستعد بي واي دي الصينية لإطلاق السيارة الجديدة Qin Max، التي تنتمي إلى فئة السيارات المتوسطة. وتعتمد هذه النسخة على باقة من خيارات الدفع منها الكهربائي والهجين.

أبعاد BYD Qin Max

تعتمد BYD Qin Max على هيكل خارجي من فئة السيدان، بينما ترتكز على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.820 متر، في حين يصل طول السيارة إلى 4.866 متر، بينما يبلغ العرض 1.880 متر، مع ارتفاع يصل إلى 1.495 متر.

بي واي دي لطرح Qin Max

ويحمل التصميم الخارجي عددًا من العناصر الحديثة، إذ تأتي الواجهة الأمامية بخطوط حادة تمنح السيارة مظهرًا أكثر ديناميكية، كما زودت بمصابيح تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات رياضية تعزز الطابع العصري للسيارة.

محركات وأداء Qin Max

تخطط بي واي دي لتقديم Qin Max بخيارات متعددة لمنظومة الدفع الكهربائية، حيث ستتوفر نسخة تعتمد على محرك كهربائي بقوة 120 كيلوواط، وهو ما يعادل 161 حصانًا، بينما تقدم النسخة الأعلى أداءً محركًا بقوة 240 كيلوواط، بما يعادل 322 حصانًا.

بطاريات توفر مدى قيادة يصل إلى 630 كيلومترًا

تزود السيارة بخيارين من البطاريات، إذ تأتي النسخة الأولى ببطارية سعتها 52.868 كيلوواط ساعة، بينما تعتمد النسخة الثانية على بطارية أكبر بسعة 64.315 كيلوواط ساعة.

وتوفر البطارية الأولى لسيارة Qin Max مدى قيادة يصل إلى 530 كيلومترًا، في حين يرتفع المدى في النسخة الأكبر إلى 630 كيلومترًا وفق معيار CLTC المعتمد في الصين.

نسخة هجينة قابلة للشحن

تستعد بي واي دي لطرح Qin Max بمنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي ومحرك كهربائي، ويولد محرك البنزين قوة قصوى تبلغ 74 كيلوواط، بينما تصل قوة المحرك الكهربائي إلى 175 كيلوواط، أي ما يعادل 235 حصانًا.