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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن ID. Cross 2026 تنطلق بتجهيزات كهربائية

فولكس فاجن ID. Cross 2026
فولكس فاجن ID. Cross 2026
صبري طلبه

تقدم فولكس فاجن ID. Cross 2026 نفسها كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية ذات التصميم الرياضي على الساحة العالمية، حيث تجمع بين المظهر العصري والتقنيات الكهربائية الحديثة ضمن حزمة متكاملة من التجهيزات.

وتعتمد السيارة على مفاهيم عصرية عبر خيارات متعددة لمنظومة الدفع الكهربائية، إلى جانب مقصورة مجهزة بعدد كبير من وسائل الراحة والترفيه.

محركات فولكس فاجن ID. Cross 2026

تقدم فولكس فاجن ID. Cross 2026 بعدة فئات تختلف في الأداء وسعة البطارية، وتبدأ التشكيلة بالفئة الأساسية التي تعتمد على محرك كهربائي ينتج قوة تبلغ 114 حصانًا، مع بطارية بسعة 37 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 316 كيلومترًا عند الشحنة الواحدة.

 فولكس فاجن ID. Cross 2026

وتأتي الفئة المتوسطة بنفس سعة البطارية البالغة 37 كيلوواط/ساعة، لكنها تحصل على محرك كهربائي بقوة أعلى تصل إلى 133 حصانًا، بينما تأتي الفئة الأعلى ضمن تشكيلة السيارة بمستويات أكثر تطورًا، حيث تعتمد على محرك بقوة 208 أحصنة وبطارية أكبر بسعة 52 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 436 كيلومترًا، ليصبح إجمالي مدى السيارة بين 316 و436 كيلومترًا بحسب الفئة.

أبعاد فولكس فاجن ID. Cross 2026

تعتمد فولكس فاجن ID. Cross 2026 على أبعاد مناسبة لفئة السيارات الكهربائية المدمجة، حيث يبلغ طولها 4,150 ملم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,601 ملم.

وتوفر السيارة فولكس فاجن ID. Cross 2026 مساحة تخزين خلفية تبلغ 475 لترًا، بالإضافة إلى صندوق أمامي Frunk بسعة 25 لترًا، تم تخصيصه لحفظ كابلات الشحن وبعض الأغراض الصغيرة، ما يعزز الجانب العملي للسيارة.

 فولكس فاجن ID. Cross 2026

تجهيزات فولكس فاجن ID. Cross 2026

ركزت فولكس فاجن على تجهيز المقصورة بمجموعة من العناصر المتطورة، حيث تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية تعديل تصل إلى 12 اتجاهًا، مع برامج تدليك مدمجة، كما تحصل السيارة على نظام صوتي فاخر بعدد 10 مكبرات صوت من هارمان كاردون.

وتضم فولكس فاجن ID. Cross 2026شاشة ترفيهية كبيرة بقياس 12.9 بوصة توفر الوصول إلى وظائف السيارة وأنظمة الاتصال المختلفة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي الأداء متعدد المناطق.

فولكس فولكس فاجن ID Cross 2026 فولكس فاجن ID Cross 2026 موصفات فولكس فاجن ID Cross 2026

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