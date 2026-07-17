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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة التعليم اللبنانية : تدمير مدارس في الخيام .. وبنت جبيل جريمة بحق القطاع التربوي

وزيرة التعليم اللبنانية
وزيرة التعليم اللبنانية
أ ش أ

أعربت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي عن حزنها الشديد إزاء استهداف المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقدم على تدمير ثلاث مدارس بشكل كامل، بينها مدرسة وثانوية رسميتان في الخيام وثانوية المهدي في بنت جبيل، بعدما جرى تفخيخ المباني وتفجيرها عقب سلب محتوياتها.

وأكدت كرامي - في بيان - أن هذه الاعتداءات تضاف إلى لائحة المدارس المدمرة، معتبرة أن ما يجري يتم "تحت أنظار العالم"، رغم أن المواثيق والشرعة الدولية تعتبر المؤسسات التعليمية من أكثر الأماكن التي يجب حمايتها خلال النزاعات والأزمات.

وشددت على أن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية للتعبير عن حجم الألم إزاء ما يحدث، داعية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى ممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتدمير وتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات والحروب.

وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي بيانات الشجب

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