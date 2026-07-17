الشرطة الإسرائيلية توقف 3 أشخاص بعد إثارة الفوضى على متن طائرة في مطار بن جوريون

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثلاثة شبان في العشرينات من العمر، بعد إثارتهم أعمال شغب على متن طائرة تابعة لشركة طيران أجنبية في مطار بن جوريون، قبيل إقلاعها، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصر الشرطة.



وذكرت الشرطة أن طاقم الطائرة أبلغ عن أن المشتبه بهم، وهم شقيقان من يافا وصديقهما من بات يام، شكّلوا خطرًا على سلامة الركاب، ما استدعى صعود قوات الأمن إلى الطائرة لإخراجهم.



وأضافت أن المشتبه بهم رفضوا الامتثال لتعليمات الشرطة، واعتدوا على أفرادها خلال عملية توقيفهم، حيث تعرض عدد من الضباط للعض، فيما قال أحدهم لإحدى الشرطيات: "أتمنى أن يحدث لكِ ما حدث في السابع من أكتوبر".



وأوضحت الشرطة أنها استخدمت "القوة المعقولة" للسيطرة على المشتبه بهم، قبل نقل الضباط المصابين لتلقي العلاج، فيما تقرر عرض المتهمين على المحكمة للنظر في طلب تمديد احتجازهم.