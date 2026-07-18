اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى للتشاور بشأن التطورات الإقليمية

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الجمعة ١٧ يوليو، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية شهر إبريل الماضى خلال زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى قبرص. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين. كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى وسرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

كما سلط وزير الخارجية الضوء على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة.

وتبادل الوزيران الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي الجهود التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكداً ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية قبرص عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر ومساعيها لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.