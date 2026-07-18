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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان الزمالك اسم المدير الفني الجديد

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن استعدادات نادي الزمالك للموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “بطل الدوري المصري يبدأ غدا وبعد غد الكشف الطبي علي اللاعبين ومن يوم الإثنين تبدأ فترة الإعداد والإعلان عن المدير الفني يوم الأحد بإذن الله”.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا -بعد إحرازه لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي- رفقة بيراميدز الوصيف.

تطورات أزمة إبراهيما نداي

قال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن الأزمة الحالية تتعلق بعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي مع نداي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، رغم وجود أحاديث ومناقشات سابقة بين الطرفين. 

وأضاف أن إدارة الزمالك تستعد للتواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل عرض جدول زمني واضح لسداد مستحقاته، بما يضمن إنهاء الملف بصورة نهائية.

وأشار إلى أن قيمة مستحقات نداي تبلغ نحو مليون و772 ألف دولار، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي يشترط تسوية هذه القضية قبل 25 يوليو الجاري حتى يتمكن الزمالك من الحصول على الرخصة الإفريقية. 

نادي الزمالك خالد الغندور الدوري الممتاز

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