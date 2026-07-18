ضبط عاطل لإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتىبدون ترخيص في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل لإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" بالإسكندرية بالمخالفة للقانون في إطار مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

التعدى على حقوق الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، مستخدما أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية و قيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المذكور و(الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.