فرج عامر: سلتيك ليس المحطة الأخيرة لـ هيثم حسن بعد تألقه مع منتخب مصر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن انتقال هيثم حسن، نجم منتخب مصر، إلى نادي سلتيك الاسكتلندي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، مشيرًا إلى أن النادي الاسكتلندي لن يكون محطته الأخيرة.

هيثم حسن

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “هيثم حسن لعب باسم المنتخب المصري في كأس العالم وتألق، ونادي سلتيك بطل اسكتلندا تابعه وتمكن من ضمه مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، ولن يكون سلتيك محطته النهائية.”

يأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها هيثم حسن بقميص منتخب مصر في كأس العالم، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وسط تقارير تشير إلى اقتراب انتقاله إلى سلتيك في صفقة تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين جنيه إسترليني.