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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم بنادٍ شهير يرفض الانتظام في معسكر فريقه.. وإسلام صادق يكشف السبب

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق عن تطورات جديدة تخص أحد نجوم نادٍ كبير، مؤكدًا أن اللاعب رفض الانتظام في معسكر فريقه، بسبب رغبته في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الحالية.

منتخب مصر 

وكتب إسلام صادق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “نجم بنادي شهير يرفض الانتظام في معسكر فريقه الكبير لرغبته في الرحيل والاحتراف الخارجي.. هذا النجم كان له أزمة كبرى وأثار ضجة في الموسم الماضي، وتأثر فريقه عندما غاب عن المباريات”

ولم يكشف إسلام صادق عن هوية اللاعب أو اسم النادي، ما فتح باب التكهنات بين الجماهير حول المقصود، خاصة مع الإشارة إلى الأزمة التي أثارها اللاعب في الموسم الماضي وتأثير غيابه على نتائج فريقه.

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