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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية التقديم للصف الأول الثانوي 2027

رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2027
رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2027
محمد غالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026-2027، اعتبارا من اليوم الخميس 16 يوليو، وذلك أمام جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية.

موعد التقديم الإلكتروني الصف الأول الثانوي

ولا يقتصر التقديم الإلكتروني على الالتحاق بالثانوية العامة فقط، بل يشمل أيضا مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، بالإضافة إلى مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتها.

ويتم التقديم وفقا للحد الأدنى للقبول الذي اعتمده محافظو المحافظات، بناء على نسب النجاح في الشهادة الإعدادية وعدد الأماكن المتاحة بكل محافظة، وهو ما يجعل درجات القبول تختلف من محافظة إلى أخرى.

موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي

موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026-2027

يستمر التقديم الإلكتروني للمرحلة الأولى بداية من الخميس 16 يوليو وحتى الأربعاء 6 أغسطس، على أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من توزيع الطلاب وحصر الأماكن الشاغرة بالمدارس.

رابط التقديم الإلكتروني

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا موحدا لتسجيل رغبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي إلكترونيا لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

ويشترط استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم، حيث لا يعتد بالتقديم الورقي وحده دون تسجيل البيانات عبر المنصة الإلكترونية.

موعد التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي

خطوات التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي

يمكن للطلاب إتمام عملية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التقديم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
اختيار "تسجيل بحساب الوزارة".
إدخال الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقما، ثم كتابة كود الطالب والضغط على "تسجيل".
تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وإدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور وتأكيدها، ثم الضغط على "تأكيد".


مراجعة البيانات الشخصية التي تظهر على الشاشة، وتشمل اسم الطالب والإدارة التعليمية والمديرية والمدرسة والمجموع، ثم الضغط على "الدخول إلى التنسيق".
الاطلاع على أنواع التعليم المتاحة، سواء الثانوي العام أو الفني، مع إمكانية مراجعة تفاصيل كل نظام من خلال خيار "المزيد".
الدخول إلى "خريطة التنسيق" للاطلاع على الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة.
اختيار "تقديم الرغبات وحفظها"، ثم تحديد نوع التعليم المراد الالتحاق به، واختيار المديرية والإدارة التعليمية والمدرسة، وإضافة الرغبات وفقا للأولوية، مع مراعاة اختيار المدارس الأقرب إلى محل السكن.
حفظ الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها.
طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها.
بعد إعلان نتيجة التنسيق، يتم طباعة استمارة التسجيل النهائية وإرفاقها ضمن ملف التقديم الورقي الذي يسلم إلى المدرسة.

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