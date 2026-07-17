بدائل الثانوية العامة.. خبير تربوي يوضح أفضل المسارات التعليمية وفرص العمل بعد الإعدادية

مع انتهاء مرحلة الشهادة الإعدادية، يبدأ أولياء الأمور والطلاب رحلة البحث عن المسار التعليمي الأنسب، وسط تنوع كبير في البدائل المتاحة بجانب الثانوية العامة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أبرز الخيارات التعليمية الحديثة، وكيفية اختيار المسار المناسب وفقًا لقدرات الطالب واحتياجات سوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تنافس الثانوية العامة

أكد الدكتور عاصم حجازي أن الدولة أحدثت نقلة كبيرة في منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات كبرى، حيث يحصل الطلاب على تدريب عملي داخل المصانع والشركات، إلى جانب مكافآت مالية وفرص تعيين للأوائل، مما جعلها منافسًا قويًا للثانوية العامة.

اختيار المسار يبدأ من معرفة قدرات الطالب

وشدد “حجازي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، على أن اختيار نوع التعليم يجب أن يعتمد على ميول الطالب وقدراته الحقيقية، موضحًا أن الطلاب المتفوقين أكاديميًا قد يناسبهم المسار العلمي، بينما الطلاب الذين يمتلكون مهارات عملية مثل الفك والتركيب والتطبيق الميداني قد يحققون نجاحًا أكبر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن الالتحاق بالتعليم التكنولوجي لا يمنع استكمال الدراسة الجامعية، إذ يمكن للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية واستكمال الدراسات العليا حتى الماجستير والدكتوراه.

الذكاء الاصطناعي والبرمجة في صدارة سوق العمل

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، وأن المهارات الرقمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر التخصصات المطلوبة، لذلك جرى إدراجها ضمن المناهج الدراسية لتأهيل الطلاب لمتطلبات الوظائف المستقبلية.

كما لفت إلى ظهور التخصصات البينية التي تجمع بين أكثر من مجال، مثل الرياضيات والفيزياء والبيولوجي، لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

تطوير مستمر للمناهج والمعلمين

وأوضح أن المناهج التعليمية يتم تحديثها بصورة دورية لتواكب التطورات العالمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تدريب المعلمين داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يعتمد على منهجية "الجدارات" التي تجمع بين المعرفة والمهارات العملية والسلوك المهني.

احذر معلومات السوشيال ميديا

ونصح أولياء الأمور بعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار المدرسة، مؤكدًا أن المصدر الرسمي للمعلومات هو الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، الذي يضم تفاصيل المدارس، وشروط القبول، والمناهج، والتخصصات، وفرص العمل المرتبطة بها.