قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدائل الثانوية العامة.. خبير تربوي يوضح أفضل المسارات التعليمية وفرص العمل بعد الإعدادية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا
رحمة سمير

مع انتهاء مرحلة الشهادة الإعدادية، يبدأ أولياء الأمور والطلاب رحلة البحث عن المسار التعليمي الأنسب، وسط تنوع كبير في البدائل المتاحة بجانب الثانوية العامة. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أبرز الخيارات التعليمية الحديثة، وكيفية اختيار المسار المناسب وفقًا لقدرات الطالب واحتياجات سوق العمل.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تنافس الثانوية العامة

أكد الدكتور عاصم حجازي أن الدولة أحدثت نقلة كبيرة في منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات كبرى، حيث يحصل الطلاب على تدريب عملي داخل المصانع والشركات، إلى جانب مكافآت مالية وفرص تعيين للأوائل، مما جعلها منافسًا قويًا للثانوية العامة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اختيار المسار يبدأ من معرفة قدرات الطالب

وشدد “حجازي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، على أن اختيار نوع التعليم يجب أن يعتمد على ميول الطالب وقدراته الحقيقية، موضحًا أن الطلاب المتفوقين أكاديميًا قد يناسبهم المسار العلمي، بينما الطلاب الذين يمتلكون مهارات عملية مثل الفك والتركيب والتطبيق الميداني قد يحققون نجاحًا أكبر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن الالتحاق بالتعليم التكنولوجي لا يمنع استكمال الدراسة الجامعية، إذ يمكن للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية واستكمال الدراسات العليا حتى الماجستير والدكتوراه.

الذكاء الاصطناعي والبرمجة في صدارة سوق العمل

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، وأن المهارات الرقمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر التخصصات المطلوبة، لذلك جرى إدراجها ضمن المناهج الدراسية لتأهيل الطلاب لمتطلبات الوظائف المستقبلية.

كما لفت إلى ظهور التخصصات البينية التي تجمع بين أكثر من مجال، مثل الرياضيات والفيزياء والبيولوجي، لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تطوير مستمر للمناهج والمعلمين

وأوضح أن المناهج التعليمية يتم تحديثها بصورة دورية لتواكب التطورات العالمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تدريب المعلمين داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يعتمد على منهجية "الجدارات" التي تجمع بين المعرفة والمهارات العملية والسلوك المهني.

احذر معلومات السوشيال ميديا

ونصح أولياء الأمور بعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار المدرسة، مؤكدًا أن المصدر الرسمي للمعلومات هو الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، الذي يضم تفاصيل المدارس، وشروط القبول، والمناهج، والتخصصات، وفرص العمل المرتبطة بها.

سوق_العمل التوجيه_الأسري البكالوريا الثانوية_العامة تطوير_المناهج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ترشيحاتنا

الألكسو تشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لإعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين بمدريد

الألكسو تشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لإعادة إعمار القطاع الثقافي في فلسطين بمدريد

الألكسو تنظم الملتقى العلمي العربي لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحسين جودة الهواء

الألكسو تنظم الملتقى العلمي العربي لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحسين جودة الهواء

الصين تنفي ادعاءات واشنطن بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

الصين تنفي ادعاءات واشنطن بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد