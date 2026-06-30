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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية "مش خاصة" ومصروفاتها حكومية عادية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس خاصة ، مؤكدةً انها مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم بمصروفات حكومية عادية ، توجد في جميع محافظات الجمهورية في التخصصات الحديثة

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يحصل خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على شهادة البكالوريا التكنولوجية ، إلي جانب شهادة خبرة في مجال التخصص من الشريك الصناعي، إلى جانب شهادة اعتماد دولي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يكون لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرصة للإلتحاق بسوق العمل مباشرة، أو استكمال التعليم العالي حتى درجة الماجستير والدكتوراه في الكليات التكنولوجية بدون معادلة، أو الكليات النظرية بعد اجتياز المعادلة التي نص عليها قانون المجلس الأعلى للجامعات

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً ، عن فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027.

شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية اختيار الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط :

  • الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة
  • اجتياز اختبارات القدرات
  •  المقابلات الشخصية.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://dualedu.moe.gov.eg/home  

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، يتيح للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

 وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030 ، بينما  مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ومن المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل ، بما يعكس حجم التوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تقوم على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تضمن جودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والإستعانة بخبراء متخصصين في المجالات الفنية المختلفة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تتيح للطلاب اكتساب المهارات الفنية والعملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

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