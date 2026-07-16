تطوير التعليم الفني.. "البكالوريا التكنولوجية" تفتح مسارًا جديدًا للطلاب وسوق العمل

أكد الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التعديلات الأخيرة على قانون التعليم لم تقتصر على تطبيق نظام البكالوريا المصرية، بل تضمنت تغييرات هيكلية مهمة في منظومة التعليم الفني، تستهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

تغيير مسمى الدبلومات الفنية إلى البكالوريا التكنولوجية

وأوضح بوصيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن من أبرز التعديلات تغيير مسمى الدبلومات الفنية إلى البكالوريا التكنولوجية المصرية، إلى جانب التوسع في المناهج المطورة بالتعاون مع شركات ومؤسسات دولية، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي والألماني، وقريبًا السنغافوري، بالإضافة إلى البكالوريا التكنولوجية المصرية التقليدية.

70 % من الدراسة تدريب عملي

وأشار إلى أن نظام البكالوريا التكنولوجية يركز على تنمية مهارات الطالب وقدراته العملية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الحفظ والتلقين، موضحًا أن 70% من الدراسة تعتمد على التطبيق العملي والتدريب داخل مواقع العمل، مقابل 30% للدراسة النظرية.

التعليم التكنولوجي يناسب أغلب الطلاب

وأضاف أن التعليم التكنولوجي يستوعب عالميًا ما بين 70% و80% من الطلاب، بينما يفضل نحو 20% فقط المسارات النظرية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في هذا النوع من التعليم الذي يمنح الطلاب فرصة لاكتشاف قدراتهم في المجالات التطبيقية.

جامعات تكنولوجية وفرص عمل أفضل

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن الدولة أنشأت عددًا كبيرًا من الجامعات التكنولوجية في مختلف المحافظات لاستقبال خريجي البكالوريا التكنولوجية، بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية لخريجي التعليم الفني، ويعزز فرص التحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل والهياكل الإدارية الحديثة.

شهد قانون التعليم خلال العام الماضي تعديلات تضمنت استحداث نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني، بهدف تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات الدولية في مجال التدريب والتأهيل.